Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для Близнецов предупреждает: ни в коем случае не опускай руки. Выход всегда есть, главное – заметить его, а не выламывать закрытые двери!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Ничто так не мотивирует, как собственные достижения. Не забывай хвалить себя даже за небольшие успехи. Не занимайся самобичеванием. Если замечаешь такое за собой, переключись на саморазвитие. Это полезнее.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для знака Лев гласит: Вселенная имеет значение лишь тогда, когда рядом люди, которых мы любим. Дай близким понять, насколько они важны и ценны для тебя. Порой из-за большого количества работы и бытовых дел, мы просто забывает о тех, кто всегда поддерживает нас и подталкивает к новым свершениям.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для знака Дева предупреждает: никогда не поздно: извиниться, измениться, простить, полюбить. Если ты не хочешь потерять человека, не бойся рассказать о своих чувствах, не бойся открыться и пойти на компромисс. Это покажет твою силу, внутренний стержень и желание сохранить хорошие отношения.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Только несчастные верят во власть судьбы. Счастливые мира сего приписывают самим себе все успехи, которых они достигают. Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря для Весов обещает невиданный карьерный взлет! Но смотри не потеряй все из-за чрезмерной гордыни.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит меняться часто. Для знака Скорпион гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря прогнозирует большую любовь и карьерные успехи. Это круто! Но придется приложить сверхусилия, чтобы удержать жизненный баланс.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Время от времени полезно остановиться и ничего не делать. Это дает возможность подумать, заряжает наши тела и разум новой энергией. Для знака Стрелец гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря прогнозирует полную перезагрузку и релакс. Готовься отдохнуть от работы!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

На этой неделе тебя ждет много дел из разряда «не откладывай на завтра». Но не переживай! К концу недели с 7 по 13 декабря проблемы уйдут на второй план. Обязательно проведи время с друзьями.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

На этой неделе с 7 по 13 декабря тебя ждут позитивные события – и в работе, и в амурных делах. Мечтаешь о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет начальника!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Семья всегда должна быть на первом месте. На этой неделе с 7 по 13 декабря ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Как только почувствуешь, что между тобой и близкими назревает конфликт, отступи. Правота не принесет радости, а отношения испортятся.

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