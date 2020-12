Пришло время слушать новогодние песни! В этой подборке мы собрали самую атмосферную новогоднюю музыку, чтобы уже сейчас вы получили заряд праздничного настроения.

ТОП-10 новогодних песен!

На первом месте хит шведской группы ABBA – «Happy New Year»! Этой песне 36 лет, но ее популярность нисколько не уменьшилась. Наоборот, ее смело можно назвать новогодним гимном всего мира.

Вторую позицию занимает песня группы Wham! – «Last Christmas», записанная в 1984 году. И хотя сегодня эта композиция чаще всего приписывается одному Джорджу Майклу, на самом деле изначально она исполнялась именно дуэтом, в состав которого входили Джордж Майкл и Эндрю Риджли.

Пусть не совсем новогодняя, но не менее волшебная зимняя композиция Фрэнка Синатры – «Let It Snow!» занимает в нашем чарте третье место. Вполне заслуженно, правда? Ведь какой же Новый год без пушистого блестящего снега!

На четвертом месте группа «ВВ» и ее хит «Щедрик»! Согласитесь, эта песня сразу навевает мысли о веселом празднике, о пузырьках шампанского в бокале и громких поздравлениях с Новым годом в кругу друзей!

Пятое место занимает музыка… из рекламы кофе. Удивительную нежную песню «Magic Moments» исполнил американский певец Perry Como. И хотя в ней напрямую не идет речь о празднике, она все равно с ним ассоциируется, ведь реклама появилась на экранах именно в канун Рождества и Нового года!

На шестом месте нашего музыкального праздничного списка разместилась хорошо знакомая всем «Jingle Bells!» В оригинале песня имела другую мелодию, больше похожую на классические пьесы Моцарта, и была впервые записана композитором Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году. А вот кто переделал песню на современный лад, до сих пор не известно!

Седьмое место мы отдаем треку NK «Чудо Рождества». Современная обработка, танцевальные ритмы и душевные тексты. Что еще нужно, чтобы появилось новогоднее настроение?

Восьмое место занимает 100% новогодняя песня – «We Wish You A Merry Christmas», которая считается традиционным английским рождественским гимном еще с в XVI века! Кстати, это одна из немногих песен на английском языке, в которых вообще упоминается Новый год.

Необычной новогодней песне «Jingle Bells Rock» мы отдали девятое место. Впервые исполненная в 1857 году американским кантри-исполнителем Бобби Хелмсом, сегодня она является неотъемлемой частью всех новогодних музыкальных хит-парадов!

И завершает наш праздничный список заводной хит известной певицы Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You». Эта песня, название которой можно перевести как «Лучший мой подарочек – это ты!», заряжает хорошим настроением и отлично подойдет для праздничной дискотеки!

Новый год 2021 уже близится, так что самое время скачать себе новогодние треки. А тот, который понравится больше всех, поставь на звонок в мобильном телефоне – пусть окружающие тоже заряжаются праздничным настроением!

Фото – iStock

Читай также:

Новый год 2021: Когда лучше всего ставить елку

Новый год 2021: что подарить парню?