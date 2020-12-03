ТОП-3 рецепта масок для лица из корня имбиря

Ты наверняка слышала, что имбирь способствует похудению и укрепляет иммунитет. Но мало кто знает, что у этого удивительного продукта есть еще масса полезных свойств, среди которых и омоложение, и очищение кожи. Поэтому имбирь может стать идеальной составляющей масочки для лица, особенно если добавить к нему несколько ингредиентов, усиливающих его свойства.

Маски из имбиря смело можно включать в список любимых средств по уходу за кожей лица. Во-первых, они легкие в приготовлении, а во-вторых – выполняют множество полезных функций:

– избавляют от раздражения, сыпи и угрей

– выравнивают тон кожи

– полностью избавляют от мелких морщин и уменьшают глубокие

-повышают упругость и эластичность кожи

– увлажняют и питают кожу.

Огромное преимущество таких масок в их универсальности: они подходят для любого типа кожи. Поэтому мы подобрали для тебя ТОП-3 самых действенных рецепта маски для лица с корнем имбиря, которые можно легко приготовить в домашних условиях.

Йогурт + имбирь

Натри корень имбиря на мелкой терке и смешай с 1 ст. л. апельсинового сока, 1 ст. л. натурального йогурта и 1 ст. л. меда, тщательно перемешай все ингредиенты и нанеси тонким слоем на лицо. Через 15-20 минут смой масочку теплой водой и промокни мягким полотенцем.

Белая глина + имбирь

В аптеках можно купить жидкий экстракт имбиря, и для этой маски тебе понадобится именно он. 1ч. л. экстракта смешай с 2.ст. л. белой косметической глины, 1.ч. л. зеленого чая и 1.ч. л. отвара ромашки. Нанеси маску на лицо и оставь до полного высыхания. Затем смой теплой водой, промокни полотенцем и тонким слоем нанеси на кожу увлажняющий крем. Такая масочка избавит тебя от высыпаний и успокоит все раздражения.

Гранат + имбирь

Зимой такая маска просто незаменима, так как она насыщает кожу необходимыми витаминами и микроэлементами. Тертый корень имбиря смешай с гранатовым соком и перетри до состояния густой сметаны. Нанеси тонким слоем на лицо и оставь на 15-20 минут. Затем смой теплой водой или слабо заваренным зеленым чаем.

Не бойся экспериментировать и придумывать собственные масочки. Не забывай ориентироваться на полезные свойства тех или иных продуктов, и ты точно достигнешь желаемого результата!

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