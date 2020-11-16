Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для Близнецов предупреждает: ни в коем случае не опускай руки. Выход всегда есть, главное – заметить его, а не выламывать закрытые двери!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лев (23 июля – 22 августа)

Вдохновение приходит от ежедневной работы. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Руководство обязательно оценит твое рвение к работе!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Успех приходит только к тем, кто смеет пытаться. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для знака Козерог говорит: пока ты не сдаешься, ты сильнее своей судьбы. Самые успешные люди – воины, которые выстояли перед жизненными испытаниями, оправились после многочисленных неудач и продолжили борьбу. Только так чувствуется вкус успеха. Только так он ценится.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для знака Водолей гласит: нет цены тем, кто любит нас такими, какие мы есть. В каждом из нас есть светлая и темная сторона. И иметь рядом людей, которые видели и приняли их обе, большая удача. Не забывай напоминать близких, как ты их ценишь и боишься потерять. Это всегда приятно слышать.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября для знака Рыбы предупреждает: будущее приходит, когда отпускаешь прошлое. Избавься от груза уже совершенных ошибок, извлеки из них уроки и пойми, как действовать, чтобы достичь целей. Помни, что прошлое тянет тебя вниз. Только освободившись от него, ты сможешь взлететь!

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