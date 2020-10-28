Пандемия коронавируса и карантин разрушили планы всем активным туристам, которые без заграницы и новых стран не представляют своей жизни. Долгое время международные авиаперелеты были закрыты, поэтому после их открытия украинцы начали искать варианты, куда поехать отдохнуть осенью 2020 года. Для посещения определенных стран принципиальным остается сдача теста на коронавирус. Но некоторые все же готовы принять украинский даже без него.

Так куда поехать отдохнуть без результатов теста?

Турция. Одна из самых популярных среди украинцев стран для пляжного отдыха. Чтобы посетить ее, не нужно сдавать тест на COVID-19, но туристы должны иметь с собой страховку, которая покроет расходы в случае инфицирования коронавирусом. По возвращении в Украину проходить самоизоляцию не нужно, потому что Турция входит в число стран «зеленой» зоны.

Египет. Еще одна популярная страна, которая согласилась принимать украинских туристов без теста на коронавирус. Туристы смогут попасть на отдых в три курортные провинции – Южный Синай (Шарм-эль-Шейх), Красное море (Хургада) и Марса Матрух (северное побережье Египта). Но по возвращении домой путешествующим все же придется самоизолироваться на 14 дней или сдать тест, который в случае отрицательного результата освободит от карантина.

Хорватия радушно примет украинских туристов. Все, что нужно для въезда – это показать бронирование номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории страны. Тест сдавать не нужно ни для полета, ни по прилету.

Северная Македония летом открыла и наземные пограничные пункты, и аэропорты в Скопье и Охриде с 1 июля. Чтобы попасть туда на отдых, тест сдавать не нужно, а вот по возвращении все же придется.

В Сербию украинцы могут путешествовать без ограничений. По возвращении самоизоляция не нужна.

Волшебные Мальдивы не требуют предоставлять справку об отрицательном результате на коронавирус. Но поскольку страна входит в «красную» зону, после приезда туристам все же придется сдать тест или придерживаться самоизоляции две недели.

Берегите себя и путешествуйте мудро!

Фото: IStock

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