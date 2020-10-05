Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Овен говорит: если тебе не нравится место, где ты находишься, смени его, ты же не дерево. Этот совет касается разных сфер жизни. Не чувствуешь себя хорошо рядом с партнером, подумай, того ли человека ты выбрала. Раздражает работа? Не стоит себя изводить, отправляйся на поиски нового места. Все получится!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Телец гласит: судьба решает, кому прийти в твою жизнь, а сердце – кому в нем остаться. Доверяй внутреннему голосу, он подскажет правильный путь, правильные шаги навстречу счастью. Звезды советуют прислушиваться к инстинктам и чувствам, а не к трезвому расчету.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Близнецы предупреждает: все нужно делать вовремя – вчера было рано, завтра будет поздно. И это не пустые слова! Пусть этот совет станет твоей путеводной звездой. Действуй здесь и сейчас, не жди подсказок и пинков. Никто не сделает тебя счастливым и успешным. Это только в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Рак говорит: сердца, как цветы – их невозможно открыть силой, они должны раскрыться сами. Не стоит искать в каждом проходящем человеке свою вторую половину. Насильно мил не будешь, как говорится. Любовь придет, когда ее совсем не ждешь. Отпусти и дай ей время тебя заметить!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Лев гласит: Вселенная имеет значение лишь тогда, когда рядом люди, которых мы любим. Дай близким понять, насколько они важны и ценны для тебя. Порой из-за большого количества работы и бытовых дел, мы просто забывает о тех, кто всегда поддерживает нас и подталкивает к новым свершениям.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Дева предупреждает: никогда не поздно: извиниться, измениться, простить, полюбить. Если ты не хочешь потерять человека, не бойся рассказать о своих чувствах, не бойся открыться и пойти на компромисс. Это покажет твою силу, внутренний стержень и желание сохранить хорошие отношения.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Весы говорит: не важно, в каком мире ты живешь, важно, какой мир живет в тебе. Перестань осуждать окружающих, искать чужие ошибки, жаловаться на жизненные препятствия. Займись собой. Наполняйся смыслом. Совершенствуйся. Это принесет тебе намного больше пользы, чем ты себе представляешь.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Скорпион гласит: всегда помни, кто был с тобой в трудные времена. Цени людей, которые поддерживают тебя, которые всегда готовы подставить тебе плечо, которые готовы на все, чтобы ты был счастлив. Иметь такую опору в жизни – невероятный подарок от Вселенной. Не потеряй его! И будь благодарен.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Стрелец предупреждает: время бесценно, подумай, на кого и на что ты его тратишь. Однажды ты можешь обернуться – года прошли, а жизнь не изменилась к лучшему. Все потому, что успех зависит не от времени, а от усилий, которые ради него прикладываешь. Встань с дивана и начни действовать уже сейчас.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Козерог говорит: пока ты не сдаешься, ты сильнее своей судьбы. Самые успешные люди – воины, которые выстояли перед жизненными испытаниями, оправились после многочисленных неудач и продолжили борьбу. Только так чувствуется вкус успеха. Только так он ценится.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Водолей гласит: нет цены тем, кто любит нас такими, какие мы есть. В каждом из нас есть светлая и темная сторона. И иметь рядом людей, которые видели и приняли их обе, большая удача. Не забывай напоминать близких, как ты их ценишь и боишься потерять. Это всегда приятно слышать.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 октября для знака Рыбы предупреждает: будущее приходит, когда отпускаешь прошлое. Избавься от груза уже совершенных ошибок, извлеки из них уроки и пойми, как действовать, чтобы достичь целей. Помни, что прошлое тянет тебя вниз. Только освободившись от него, ты сможешь взлететь!

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