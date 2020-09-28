Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Несмотря на то, что карантин уже немного слабеет, звезды советуют: оставайся дома! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Овен говорит, что тебе стоит избегать контактов с людьми и побольше времени проводить в одиночестве. Тебе необходимо переосмыслить взгляды на жизнь и найти новый вектор развития.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Профилактика заболеваний всегда лучше, чем их лечение. Повторяй себе это каждый раз, когда подумываешь подвергнуть себя риску. Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Телец прогнозирует вероятные проблемы со здоровьем. Это могут быть простуды или просто плохое самочувствие. Звезды рекомендуют пропить курс витаминов.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Похоже, тебе просто необходим отдых. Ты загнала себя рутинной работой. Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Близнецы говорит, что твой профессиональный успех зависит от того, сколько сил и желания ты сможешь вложить в работу во второй половине лета. До этого времени ты должна набраться сил и обрести душевную гармонию.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Тебя ждет очень насыщенный период! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Рак прогнозирует несколько перспективных знакомств, которые могут помочь в продвижении по карьерной лестнице. Будь готова покорят всех своим острым умом и очаровательной улыбкой!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Тебе будут завидовать все, ведь фортуна на этой неделе станет твоей лучшей подругой! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Лев обещает только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Ничего хорошего азарт и риски, связанные с финансами, не принесут.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Похоже, в воздухе витает любовь! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Дева говорит, что тебя ждут много новых знакомств. Вполне вероятно, что среди людей, которые будут окружать тебя на этой неделе, ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно не обманет!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Пора задуматься о связи об отношениях с родными! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Весы говорит, что тебе необходимо наладить контакты с семьей и близкими друзьями. Им очень нужно твое внимание! В общении с родными ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Лови момент, пока карантин окончательно не закончился! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Скорпион предупреждает: чтобы достичь успеха летом, нужно завершить все старые дела до конца весны. Времени осталось мало, поторопись! Составь список задач, которые ты уже месяцами откладываешь на потом. И у тебя откроется новое дыхание!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В твоей жизни начинается новая глава, и войти в нее ты должна обновленной. С новыми мыслями, взглядами на жизнь и планами на будущее. А если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим. Уже через пару недель ты поймешь, что все было не зря.

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Период тебя ждет тот еще! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Козерог гласит: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Ты получишь перспективное предложение по работе. Новая должность – новые возможности. И это только начало!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

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