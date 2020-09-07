Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Все, что можно представить, реально. Помни об этом. И никогда не опускай руки, даже если все окружающие говорят, что твоя идея провальная. У тебя все получится, главное – верь в себя!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Никто не становится космонавтом случайно. Работай усерднее, ищи новые нестандартные подходы к решению задач, не останавливай саморазвитие ни на минуту. Твои мечты достойны стать реальностью.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Ничто так не мотивирует, как собственные достижения. Не забывай хвалить себя даже за небольшие успехи. Не занимайся самобичеванием. Если замечаешь такое за собой, переключись на саморазвитие. Это полезнее.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Лев (23 июля – 22 августа)

Делай что хочешь, не спрашивай. А вдруг откажут?! Помни, что далеко не все могут разглядеть диамант в том, что на первый взгляд кажется простым. Твоя идея – ничто, если в нее не веришь ты. Действуй!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Дева (23 августа – 23 сентября)

С друзьями общаться приятно, а с врагами – полезно. Каждый раз, когда соперники ставят тебе подножки, ты учишься находить выход из сложных ситуаций, нестандартные решения проблем. Цени этот опыт.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Говоря «да» другим, убедись, не говоришь «нет» себе. Конечно, помогать другим важно и нужно. Но не стоит отказываться от собственной жизни в угоду окружающим. Счастливее ты от этого не станешь.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Инвестиции в себя – лучшее, во что мы можем вложить свое время, силы и деньги. Только тот, кто не жалеет ресурсов на саморазвитие, достигает успеха. И в профессиональной, и в личной жизни. Подумай об этом!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Не сиди, сложа руки. Не завидуй другим, лениво развалившись на диване. Ты способна на все! Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Заставляй себя в те моменты, когда ничего не хочется. Обычно такая хандра нападает всего за несколько шагов до победы. Держись, не опускай руки, продолжай бороться. И успех тебя найдет!

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