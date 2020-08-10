Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Овен (21 мая – 20 апреля)

У тебя начинается белая полоса! Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Овен говорит, что тебе нужно чаще улыбаться. И ты увидишь, как Вселенная улыбается тебе в ответ!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Телец гласит, что пора поменять отношение к жизни! Танцуй и пой, когда и как хочешь. Смейся заливисто и не смотри на окружающих. Будь свободной!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Поверь в себя и свои силы! Согласно гороскопу на неделю с 10 по 16 августа для знака Близнецы, удача будет ходить за тобой по пятам. Воспользуйся этим!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Тебя ждут большие перемены! Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Рак говорит, что звезды приготовили для тебя много сюрпризов. Научись их замечать!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Твоя карьера пойдет в гору! Об этом гласит гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Лев. Все, что от тебя требуется – продолжать в том же духе. Отдавайся работе на 100%, и получишь награду!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Когда кажется, что выхода нет, это и есть начало. Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Дева говорит, что тебе нельзя опускать руки. Еще немного – и ты добьешься всего, о чем мечтала!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Семья – самое важное, что есть у тебя. Не смей об этом забывать. Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Весы советует больше времени уделять близким. И ты, и они в этом нуждаетесь!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

На любовном фронте грядут ветра перемен! Согласно гороскопу на неделю с 10 по 16 августа для знака Скорпион, ты встретишь человека, который перевернет твою жизнь с ног на голову.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Похоже, удача тебе улыбнулась! Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Стрелец гласит, что все твои начинания будут заканчиваться головокружительным успехом. Цени это!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Мечтай! И помни, что мечты имеют свойство сбываться. Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Козерог говорит, что об этом ты узнаешь сполна в самое ближайшее время.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Даже во мраке можно найти источник света. Согласно гороскопу на неделю с 10 по 16 августа для знака Водолей, трудные времена подходят к концу. Готовься взлететь вверх!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Будь внимательнее! Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для знака Рыбы говорит, что звезды на твоей стороне. Научись замечать подсказки Вселенной, и ты получишь все, что захочешь.

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