ТОП-3 лучших рецепта маски для лица на основе кефира

Все знают, что кисломолочные продукты прекрасно влияют на состояние нашего организма: укрепляют кости, улучшают обмен веществ и т.д. Поэтому в рационе каждой девушке обязательно должны присутствовать йогурты, творог, кефир – эти продукты помогут тебе становиться красивее и здоровее с каждым днем. А что же делать, если ты ну просто терпеть не можешь все эту полезную «кисломолочку»? Неужто в любом случае придется силой впихивать в себя нелюбимые творог с кефиром? А вот и нет! Оказывается, кефир можно не только пить, а и использовать как… маску для лица! Мы нашли для тебя три самых действенных рецепта масок из кефира, так что записывай!

Кефирные маски для лица универсальны. Они помогают избавиться от прыщей и черных точек, очищают, питают и отбеливают кожу. Главное – правильно выбрать кефир: смотри, чтобы в его составе не было сухого молока, консервантов и другой химии.

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Перед тем как наносить маску, необходимо очистить лицо лосьоном или тоником. Можно также распарить кожу, чтобы поры расширились, и средство проникло глубже.

От жирного блеска

Обладателям жирной кожи справиться с излишним блеском поможет маска из кефира и куриных яиц. Белок одного яйца взбей в пену, смешай с 3 ст. л. кислого кефира и добавь 1 ч. л. меда. Нанеси маску тонким слоем на кожу и смой прохладной водой через 15-20 минут. Постарайся не наносить косметику или крема сразу после этой процедуры: дай порам время сузиться максимально.

От прыщей

Избавиться от высыпаний на лбу можно с помощью маски из кефира и дрожжей. 3 ст. л. кефира смешай с 3 ст. л. дрожжей. В получившуюся смесь влей 1 ч .л. перекиси водорода и перемешай до однородности.

Тонким слоем нанеси маску на кожу и оставь на 15 минут. За это время маска «схватится», и ты сможешь снять ее как пленку. После смой остатки средства теплой водой.

Через 15 минут нанеси на кожу увлажняющий крем, так как перекись может сильно пересушить кожу! Не перестарайся: использовать такую маску нужно не чаще, чем раз в месяц, чтобы не вызвать шелушение кожи.

Отбеливающая

Если у тебя неровный цвет лица, легкая пигментация или же остаются неприятные следы от акне, выровнять тон кожи тебе поможет маска на основе кефира с целебными травами.

В небольшой кастрюльке смешай цветки шалфея, календулы и ромашки по 1 ст. л. (можно все приобрести в аптеке) и залей их 1 стаканом кипятка. Дай отвару настояться около 40 минут.

Смешай 3 ст. л. кефира, 4 ст. л. настоя трав, 1 ст. л. муки и 1 ч. л. меда. Тщательно (в идеале деревянной ложкой или лопаткой) перемешай смесь до получения однородной массы. Готовую маску нанеси на лицо толстым слоем на 15-20 минут и постарайся в это время не разговаривать, не улыбаться, чтобы средство максимально равномерно покрыло кожу.

Смой маску теплой водой и промокни кожу мягким полотенцем. Повторять процедуру рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы уже за месяц достигнуть желаемого результата!

Кефир – крайне полезный продукт, поэтому использовать его как главный ингредиент в маске – прекрасное решение. Он сочетается практически со всеми продуктами, которые мы обычно используем в масках, поэтому можешь смело составить свой собственный рецепт маски на основе кефира и, например, петрушки, или оливкового масла, или клубники. Выбирай маску себе и своей коже по вкусу, и увидишь, кефир очень скоро станет твоим любимым бьюти-продуктом!

Фото: IStock