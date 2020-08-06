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ТОП-3 лучших рецепта маски для лица на основе кефира

маска для лица из кефира

Все знают, что кисломолочные продукты прекрасно влияют на состояние нашего организма: укрепляют кости, улучшают обмен веществ и т.д. Поэтому в рационе каждой девушке обязательно должны присутствовать йогурты, творог, кефир – эти продукты помогут тебе становиться красивее и здоровее с каждым днем. А что же делать, если ты ну просто терпеть не можешь все эту полезную «кисломолочку»? Неужто в любом случае придется силой впихивать в себя нелюбимые творог с кефиром? А вот и нет! Оказывается, кефир можно не только пить, а и использовать как… маску для лица! Мы нашли для тебя три самых действенных рецепта масок из кефира, так что записывай!

Кефирные маски для лица универсальны. Они помогают избавиться от прыщей и черных точек, очищают, питают и отбеливают кожу.  Главное – правильно выбрать кефир: смотри, чтобы в его составе не было сухого молока, консервантов и другой химии.

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Перед тем как наносить маску, необходимо очистить лицо лосьоном или тоником. Можно также распарить кожу, чтобы поры расширились, и средство проникло глубже.

маска для лица из кефира

От жирного блеска

Обладателям жирной кожи справиться с излишним блеском поможет маска из кефира и куриных яиц. Белок одного яйца взбей в пену, смешай с 3 ст. л. кислого кефира и добавь 1 ч. л. меда. Нанеси маску тонким слоем на кожу и смой прохладной водой через 15-20 минут. Постарайся не наносить косметику или крема сразу после этой процедуры: дай порам время сузиться максимально.

От прыщей

Избавиться от высыпаний на лбу можно с помощью маски из кефира и дрожжей. 3 ст. л. кефира смешай с 3 ст. л. дрожжей. В получившуюся смесь влей 1 ч .л. перекиси водорода и перемешай до однородности.

Тонким слоем нанеси маску на кожу и оставь на 15 минут. За это время маска «схватится», и ты сможешь снять ее как пленку. После смой остатки средства теплой водой.

маска для лица из кефира

Через 15 минут нанеси на кожу увлажняющий крем, так как перекись может сильно пересушить кожу! Не перестарайся: использовать такую маску нужно не чаще, чем раз в месяц, чтобы не вызвать шелушение кожи.

Отбеливающая

Если у тебя неровный цвет лица, легкая пигментация или же остаются неприятные следы от акне, выровнять тон кожи тебе поможет маска на основе кефира с целебными травами.

В небольшой кастрюльке смешай цветки шалфея, календулы и ромашки по 1 ст. л. (можно все приобрести в аптеке) и залей их 1 стаканом кипятка. Дай отвару настояться около 40 минут.

Смешай 3 ст. л. кефира, 4 ст. л. настоя трав, 1 ст. л. муки и 1 ч. л. меда. Тщательно (в идеале деревянной ложкой или лопаткой) перемешай смесь до получения однородной массы. Готовую маску нанеси на лицо толстым слоем на 15-20 минут и постарайся в это время не разговаривать, не улыбаться, чтобы средство максимально равномерно покрыло кожу.

маска для лица из кефира

Смой маску теплой водой и промокни кожу мягким полотенцем. Повторять процедуру рекомендуется не чаще двух раз в неделю. Этого будет достаточно, чтобы уже за месяц достигнуть желаемого результата!

Кефир – крайне полезный продукт, поэтому использовать его как главный ингредиент в маске – прекрасное решение. Он сочетается практически со всеми продуктами, которые мы обычно используем в масках, поэтому можешь смело составить свой собственный рецепт маски на основе кефира и, например, петрушки, или оливкового масла, или клубники. Выбирай маску себе и своей коже по вкусу, и увидишь, кефир очень скоро станет твоим любимым бьюти-продуктом!

Фото: IStock

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