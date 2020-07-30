Пока на прилавках большими горами «живут» арбузы, нужно использовать их по максимуму! Мы уже рассказывали, как из этой вкусной ягоды приготовить щербет, а сегодня делимся с вами, как приготовить смузи из арбуза – простые рецепты.

Смузи из арбуза

Самый простой рецепт – это охладить арбузную мякоть, а потом перебить ее в блендере. Украсить такой коктейль можно листочками мяты или тонкой долькой арбуза!

Но если тебе хочется приготовить что-то особенное, добавь парочку ингредиентов, и смузи из арбуза заиграет новыми вкусами.

Арбузно-банановый смузи

Для приготовления смузи из арбуза и банана, тебе понадобятся:

Мякоть арбуза — 300 гр

Сок кокоса — 200 мл

Сок лайма — 2 ст.л.

Банан — 1 шт.

Мед — 1 ч.л.

Разрежь арбуз, удали косточки и большой ложкой достань мякоть.

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Банан почисть, и мякоть порежь на тонкие кружочки. Заморозь ее вместе с арбузом.

Достань из морозилки банан и арбуз через 2 часа, и взбей в блендере с остальными ингредиентами!

Наш арбузно-банановый смузи готов!

Арбузно-дынный смузи

Не все фрукты сочетаются с арбузом так хорошо, как дыня!

Чтобы приготовить смузи из дыни и арбуза, тебе понадобится:

Мякоть арбуза — 300 гр

Мякоть дыни — 200 гр

Персик — 2 шт.

Йогурт — 150 мл

Достань мякоть из арбуза и дыни и заморозь ее.

Персики очисти от кожуры, достань косточку и мякоть разомни вилочкой в кашу.

Смешай дыню, арбуз и персиковую массу и взбей в блендере. Постепенно добавляй йогурт и снова взбивай, пока смесь не станет максимально однородной.

Приятного аппетита!

Арбузно-яблочный смузи

Кроме арбузов на прилавках возвышаются еще и горы свежих яблок. Попробуй смешать эти два сезонных плода, и получится ароматный и вкусный напиток.

Чтобы приготовить смузи из арбуза и яблока, тебе понадобится:

Мякоть арбуза — 300 гр

Яблоко – 1 шт

Лайм – 1 шт

Мед – 1 ч.л.

Мякоть арбуза заморозь, как и во всех предыдущих рецептах.

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Яблоко очисть от кожуры, достань серцевинку, а мякоть нарежь мелкими кубиками.

Выложи в блендер замороженный арбуз, яблоко, выдави туда же сок из лайма и добавь мед.

Взбей все до однородности.

Смузи из яблочек и арбуза готов!

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