Смузи из арбуза: Топ-3 рецепта приготовления
Пока на прилавках большими горами «живут» арбузы, нужно использовать их по максимуму! Мы уже рассказывали, как из этой вкусной ягоды приготовить щербет, а сегодня делимся с вами, как приготовить смузи из арбуза – простые рецепты.
Смузи из арбуза
Самый простой рецепт – это охладить арбузную мякоть, а потом перебить ее в блендере. Украсить такой коктейль можно листочками мяты или тонкой долькой арбуза!
Но если тебе хочется приготовить что-то особенное, добавь парочку ингредиентов, и смузи из арбуза заиграет новыми вкусами.
Арбузно-банановый смузи
Для приготовления смузи из арбуза и банана, тебе понадобятся:
- Мякоть арбуза — 300 гр
- Сок кокоса — 200 мл
- Сок лайма — 2 ст.л.
- Банан — 1 шт.
- Мед — 1 ч.л.
Разрежь арбуз, удали косточки и большой ложкой достань мякоть.
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Банан почисть, и мякоть порежь на тонкие кружочки. Заморозь ее вместе с арбузом.
Достань из морозилки банан и арбуз через 2 часа, и взбей в блендере с остальными ингредиентами!
Наш арбузно-банановый смузи готов!
Арбузно-дынный смузи
Не все фрукты сочетаются с арбузом так хорошо, как дыня!
Чтобы приготовить смузи из дыни и арбуза, тебе понадобится:
- Мякоть арбуза — 300 гр
- Мякоть дыни — 200 гр
- Персик — 2 шт.
- Йогурт — 150 мл
Достань мякоть из арбуза и дыни и заморозь ее.
Персики очисти от кожуры, достань косточку и мякоть разомни вилочкой в кашу.
Смешай дыню, арбуз и персиковую массу и взбей в блендере. Постепенно добавляй йогурт и снова взбивай, пока смесь не станет максимально однородной.
Приятного аппетита!
Арбузно-яблочный смузи
Кроме арбузов на прилавках возвышаются еще и горы свежих яблок. Попробуй смешать эти два сезонных плода, и получится ароматный и вкусный напиток.
Чтобы приготовить смузи из арбуза и яблока, тебе понадобится:
- Мякоть арбуза — 300 гр
- Яблоко – 1 шт
- Лайм – 1 шт
- Мед – 1 ч.л.
Мякоть арбуза заморозь, как и во всех предыдущих рецептах.
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Яблоко очисть от кожуры, достань серцевинку, а мякоть нарежь мелкими кубиками.
Выложи в блендер замороженный арбуз, яблоко, выдави туда же сок из лайма и добавь мед.
Взбей все до однородности.
Смузи из яблочек и арбуза готов!
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