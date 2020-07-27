Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Овен гласит: то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Наберись терпения. Делай свое дело, отдавайся работе по полной, и результат не заставит себя должно ждать. Эту неделю полностью посвяти карьере.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Телец предупреждает: меньше говори, больше делай. Это касается и личной жизни, и профессиональной. Проявляй инициативу на работе, показывай второй половинке, как сильно в ней нуждаешься. Только поступки на этой неделе принесут тебе счастье.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Близнецы гласит: наша самая большая сила – доброта и нежность нашего сердца. У тебя предостаточно этой силы, пользуйся ею! Если видишь, что кто-то нуждается в тебе, не проходи мимо. Протяни руку помощи, и тебе отплатят тем же!

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Лев гласит: обращай внимание на мелочи. Близким так нужно твоя внимание. От общения с родными почувствуешь прилив положительной энергии и вдохновения. Ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Дева предупреждает: хватит заботиться обо всех на свете, обрати внимание на себя! Можешь позволить себе заслуженный отдых. Если этого не сделаешь, твой начальник добровольно даст тебе отпуск. Звезды шепчут, есть все шансы встретить вторую половинку. Включи свою «кису-мацицю» и держи спину ровно!

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Весы гласит: на самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Звезды прогнозируют приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Скорпион гласит: красота во всем, но не всем дано это видеть. Звезды обещают переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Стрелец гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Козерог предупреждает: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Повышение зарплаты и новые перспективные проекты… И это только начало!

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Водолей гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Фото: istockphoto