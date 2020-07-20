Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, готовьтесь! Согласно гороскопу на неделю, с 20 по 26 июля, жизнь представителей этого знака Зодиака будет насыщенной как никогда. Тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, направьте все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Конечно же, это зависит только от тебя – «что посеешь, то и пожнешь», как говорится. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Поверь, твое рвение к работе руководство оценит куда больше, чем желание помочь разленившимся коллегам.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Близнецы гласит: наша самая большая сила – доброта и нежность нашего сердца. У тебя предостаточно этой силы, пользуйся ею! Если видишь, что кто-то нуждается в тебе, не проходи мимо. Протяни руку помощи, и тебе отплатят тем же!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Рак предупреждает: хорошее время, чтобы завершить старые дела. На этой неделе у тебя будет много свободного времени, учитывая, что сейчас вся Украина находится на карантине. Составь список задач, которые ты уже месяцами откладываешь на потом. И у тебя откроется новое дыхание!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Лев гласит: обращай внимание на мелочи. Близким так нужно твоя внимание. От общения с родными почувствуешь прилив положительной энергии и вдохновения. Ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Дева предупреждает: хватит заботиться обо всех на свете, обрати внимание на себя! Можешь позволить себе заслуженный отдых. Если этого не сделаешь, твой начальник добровольно даст тебе отпуск. Звезды шепчут, есть все шансы встретить вторую половинку. Включи свою «кицю-мацицю» и держи спину ровно!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Весы гласит: на самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Звезды прогнозируют приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля для знака Скорпион гласит: красота во всем, но не всем дано это видеть. Звезды обещают переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля говорит, что Стрельцы могут рассчитывать на этой неделе на абсолютную перезагрузку. Ты будешь чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не вздумай читать новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Все плохо! Не спасется никто!» Пусть хоть Земля остановится, плюй на все. Удели время себе: сходи в спа-салон, сделай маникюр и педикюр, купи платье, о котором мечтаешь уже месяц. Ты это заслужила!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Если верить гороскопу на неделю с 20 по 26 июля, Козерогов ждет продвижение по карьерной лестнице. В начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеи, самое время наладить личную жизнь! Согласно гороскопу на неделю с 20 по 26 июля, представители этого знака Зодиака будут ходить по лезвию ножа. Есть риск потерять любимого человека, поэтому хватит сутками пропадать на работе – удели время своей любимке. Можно устроить романтическое свидание, подарить букет цветов или приготовить вкусный ужин… Вторая половинка оценит твои старания. Если же ты одинок, самое время отправиться на поиски любви. Сайты знакомств – не худший вариант!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Будьте осторожны, Рыбы! Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля прогнозирует представителям этого знака Зодиака неожиданные дела и проблемы. Да, все твои планы могут разрушиться в один день. Но не расстраивайся раньше времени! Появилась проблема – не паникуй, сядь и спокойно обдумай возможные пути ее решения. Не стесняйся попросить о помощи. Если ты проявишь гибкость и сможешь совладать со своими эмоциями, выйдешь сухим из воды.

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