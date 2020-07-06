Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя пройдет легко и непринужденно! Согласно гороскопу на неделю с 6 по 12 июля для знака Овен, в профессиональной сфере тебя ждет стабильность. А вот на любовном фронте – незабываемые приключения! Оглянись вокруг, твоей судьбой может оказаться симпатичный сосед.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Фортуна будет преследовать тебя всю неделю. И в работе, и в финансовой сфере, и в личной жизни тебя ждет головокружительный успех. Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Телец говорит, что залог твоей удачи – позитивный настрой и трудолюбие.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

У-ля-ля! Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Близнецы гласит, что ты можешь найти новый денежный источник. Сейчас, во время карантина, дополнительная прибыль не помешает, поэтому если появляется возможность фриланса, хватай сразу же.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Готовься к успехам в профессиональной сфере! Согласно гороскопу на неделю с 6 по 12 июля для знака Рак, количество рабочих задач резко увеличится. Но это сыграет тебе на руку! Конечно же, если ты будешь отдаваться их реализации на все 100%

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды обещают романтические приключения! Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Лев говорит, что скоро в твоем сердце зародится любовь. Даже несмотря на карантин! Да, все контакты с окружающими сейчас под запретом, но ведь интернет никто не отменял.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

На зависть всем! Согласно гороскопу на неделю с 6 по 12 июля для знака Дева, твои отношения со второй половинкой будут расцветать, несмотря на изоляцию. Кто-то ссорится, кто-то разводится, а у вас – полная гармония. Главное – не только слушать, но и слышать партнера!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля предупреждает: если раньше ты пользовалась отговорками, мол, «времени не хватает», прекращай! Сейчас карантин, а значит – ты можешь заняться всем, что раньше откладывала. Заняться спортом и научиться готовить, к примеру. Кстати, на страницах Нового канала ты найдешь вкуснейшие рецепты и спортивные лайфхаки.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Направь все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Скорпион прогнозирует продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких).

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Стрелец предупреждает: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Повышение зарплаты и новые перспективные проекты… И это только начало!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Фортуна рядом! Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для Козерог говорит, что тебя ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Возьми на заметку! Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Водолей предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля для знака Рыбы гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Фото: iStock