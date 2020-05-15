Трайфл: рецепт легкого английского десерта

Если ты уже приготовила ароматный чизкейк, модные кейк-попсы и угостила гостей нежными домашними капкейками по нашему рецепту, уровень твоего внутреннего кондитера уже достаточно высок, чтобы переходить к следующему этапу. И научится готовить традиционный английский десерт трайфл!

Если кажется, что ты никогда прежде не видела этот десерт, уверяем: видела и не раз! Просто не знала, что это трайфл. А выглядит он как корж, поломанный на кусочки и выложенный слоями вперемешку с фруктами и взбитыми сливками в прозрачном стакане. Вспомнила? Правда, очень аппетитно? Так что самое время приступать в готовке!

Рецепт трайфла

Нам необходимо:

яйца: 5 шт.

сахар: 200 г

мука: 100 г

ванильный сахар и разрыхлитель (по 1/2 ч.л.)

щепотка соли

малиновое варенье: 100 г

ягоды малины или клубники: 250 г

сливки: 500 мл

Для начала готовим бисквит:

В небольшую мисочку высыпаем половину (100 г) сахара и добавляем 3 яйца. Взбиваем миксером до появления пышной пены!

Пирог с клубникой: вкуснейший рецепт от ведущей «Ревизор» Юлии Панковой

В муку добавляем разрыхлитель, ванильный сахар и соль, высыпаем смесь в миску со взбитыми яйцами и тщательно перемешиваем.

Выливаем тесто в разъемную форму и выпекаем в духовке при температуре 180°C примерно 30-40 мин. Не открывай лишний раз духовку, чтобы бисквит не опал!

Пока основа нашего трайфла выпекается, самое время приготовить крем!

В маленькой кастрюльке нагреваем 300 г сливок до появления на поверхности первых пузырьков. Взбиваем миксером 2 желтка и оставшийся сахар, и получившуюся смесь вливаем в теплые сливки. Снова взбиваем! Ставим смесь на слабый огонь и помешиваем постоянно, пока крем не загустеет.

Диетическая творожная запеканка с изюмом! Рецепт приготовления

Готовый крем охлаждаем. Достаем из духовки наш бисквит и смазываем его малиновым вареньем. Даем немного пропитаться и ломаем руками на маленькие кусочки. Выкладываем их на дно приготовленных стаканчиков, сверху заливаем кремом. Поверх выкладываем слой ягод и снова поливаем кремом! Повторяем несколько раз, пока стаканчик не окажется заполненным доверху.

Оставшиеся сливки взбиваем и выкладываем поверх уже готовых слоев. Готово! Украсить трайфл можешь целыми ягодками или тертым миндалем. Приятного аппетита!

Фото – iStock