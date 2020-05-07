Мы нашли удивительный пошаговый рецепт яблочного пирога-перевертыша с карамелью, от вида которого текут слюнки. Отказаться от этого ароматного удовольствия не удастся никому, так что смело бери на заметку этот рецепт. Записывай, как приготовить постный яблочный пирог с хрустящей карамельной корочкой!

Постный яблочный пирог с карамелью: ингредиенты

мука – 1,5 стакана

сахар – 1 стакан

масло растительное — 0,5 стакана

яблоки (большие) — 3 шт.

мед — 2 ст. л.

разрыхлитель теста — 1 ч. л.

корица — 0,5 ч. л.

вода (или фруктовый сок) — 1 ст. л.

Готовим постный яблочный пирог с карамелью пошагово:

Шаг 1

Натри на крупной терке одно очищенное от кожуры яблоко. Всыпь корицу и тщательно перемешай.

Шаг 2

В смесь высыпь 0,5 стакана сахара и влей 0,5 стакана растительного рафинированного масла. Добавь муку и разрыхлитель. Снова перемешай до получения однородной густой массы и оставь тесто на 15 минут.

Шаг 3

В глубокой сковороде смешай 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. воды. Воду можно заменить любым фруктовым соком, желательно – натуральным! Доведи смесь до кипения, постоянно помешивая деревянной лопаткой. Продолжай варить, пока карамель не загустеет (около 3-4 минут).

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Шаг 4

Глубокую форму для выпекания застели пергаментом и вылей карамель на дно. Сверху выложи нарезанные тонкими слайсами почищенные два яблока и покрой их тестом.

Шаг 5

Выпекать при температуре 200° С около 35-40 минут. Через полчаса проверь готовность теста: если оно будет липнуть к зубочистке или спичке, увеличь время выпекания до 50 минут!

Когда пирог будет готов, достань его из духовки и переверни на блюдо. Карамельная корочка должна быть сверху! Приятного аппетита!

Фото – iStock.com, pixabay.com

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