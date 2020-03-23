Недавно в социальных сетях и некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что карантин из-за пандемии коронавируса собираются продлить до лета. Но Министерство образования и науки Украины заявило, что это все фейк. Также МОН отметили, что о любом продлении карантина сообщат официально на сайтах государственных органов.

«Эта информация – неправда. Карантин в образовательных учреждениях объявлен с 12 марта по 3 апреля 2020 года. Это определено соответствующим постановлением правительства. Отдельно было обнародовано и разослано во все образовательные учреждения письмо МОН. Если сроки карантина изменятся, это также будет определено нормативно-правовым актом, который будет опубликован на сайте и в соцсетях министерства», – говорится в сообщении Минобразования.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин до лета не продлили, но сроки его продолжительности могут увеличиться.

«Продлится карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Евросоюза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время, мы не исключаем принятия мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины », – сказал Ляшко.

Продолжат ли карантин в Украине из-за коронавируса, станет ясно ближе к дате завершения действующего срока карантина – после 3 апреля.

Фото: IStock

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