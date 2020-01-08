Как обращаться с деньгами зимой, чтобы в новом 2020 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2020. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в первый месяц Нового 2020 года – года Белой Металлической Крысы, читай финансовый гороскоп на январь 2020 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на январь 2020: Овен (21 марта – 20 апреля)

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Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой. Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Овен предупреждает: тебе необходимо заняться своими финансами, иначе уже к концу месяца рискуешь остаться с пустым кошельком. Заведи журнал доходов и расходов, ты удивишься, насколько глупо иногда разбрасываешься деньгами.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Телец (21 апреля – 21 мая)

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Самую большую ошибку в жизни люди делают, когда они не пытаются зарабатывать на жизнь тем, что им больше всего нравится. Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Телец говорит, что твой денежный поток серьезно увеличится. Возможно, ты получишь премию или же найдешь новый источник доходов. Главный секрет успеха в январе – любить то, чем занимаешься!

Финансовый гороскоп на январь 2020: Близнецы (22 мая – 21 июня)

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Деньги не купят счастья тому, кто сам не знает, чего хочет. Деньги не укажут цель тому, кто выбирает свой путь с закрытыми глазами. В финансовом гороскопе на январь 2020 для Близнецов есть важное предупреждение: материальное благополучие появится в твоей жизни только тогда, когда ты разберешься в себе и своих желаниях.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Рак (22 июня – 22 июля)

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Пустые карманы никогда не помешают нам стать теми, кем мы хотим быть. Помешать этому могут только пустые головы и пустые сердца. Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Рак гласит: чтобы улучшить свое материальное состояние, тебе необходимо подходить к решению всех денежных вопросов с трезвой головой. Обдумай несколько раз, прежде чем делать инвестиции!

Финансовый гороскоп на январь 2020: Лев (23 июля – 22 августа)

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Томас Джефферсон говорил: «Я твердо верю в удачу. И я заметил, что чем больше я работаю, тем больше она мне улыбается». Согласно финансовому гороскопу на январь 2020 для знака Лев, ты поймешь это высказывание как никто другой! Если выложишься на работе на все 100%, проявишь креатив и инициативу – твое материальное состояние стремительно возрастет!

Финансовый гороскоп на январь 2020: Дева (23 августа – 23 сентября)

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Есть два вида денежных проблем: одна — когда их недостаточно, и другая — когда их слишком много. И если верить финансовому гороскопу на январь 2020 для знака Дева, первая обойдет тебя стороной, а вторая накроет, как снежная лавина. Сможешь ли ты удержать богатство – зависит только от тебя. Не поддавайся эмоциям, трать деньги рационально. И будет тебе счастье!

Финансовый гороскоп на январь 2020: Весы (24 сентября – 23 октября)

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Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся. В январе-месяце твоя жизнь может круто поменять направление, но не переживай. Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Весы говорит, что благодаря этому ты найдешь новые источники прибыли. И весьма солидные!

Финансовый гороскоп на январь 2020: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

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Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Если верить финансовому гороскопу на январь 2020, материальное благополучие ждет всех, кто относится к деньгам бережливо и рационально. Научись управлять финансами, и твои доходы будут расти в геометрической прогрессии.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

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Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Стрелец не обещает новых материальных поступлений в этом месяце, но подчеркивает, что тебе удастся создать основу для их появления. Делай дело, которое любишь и иди в этой жизни к тем вещам, которые любишь, делай это настолько хорошо, чтобы окружающие не могли оторвать от тебя взгляда.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Козерог (22 декабря – 20 января)

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Говорят, что богатство — способность полностью испытать жизнь. Что ж, похоже, у тебя скоро появится возможность это проверить! Финансовый гороскоп на январь 2020 для Козерогов прогнозирует дополнительные денежные поступления в первый месяц зимы. Благодаря этому ты сможешь устроить себе в январе luxury-отдых, о котором давно мечтала.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Водолей (21 января – 18 февраля)

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Хорошо иметь деньги и покупать все, что душа пожелает. Но время от времени стоит проверять, не потерял ли ты то, чего купить нельзя. Финансовый гороскоп на январь 2020 для знака Водолей обещает стабильное материальное положение на протяжении всего месяца. Но есть одно условие: к трате денег ты должна подходит рационально и практично.

Финансовый гороскоп на январь 2020: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

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Тебе будет нереально везти в финансовом плане. Можешь рассчитывать на солидную прибавку к зарплате или премию. Ты много работала в последнее время – начальник это видел и наконец-то решил вознаградить. Именно это говорит финансовый гороскоп на январь 2020 для Рыб.

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