Гороскоп на сегодня – 12 июля 2019, мы подготовили по карте Туз Жезлов. К каким событиям готовиться, и как лучше провести этот день? Надеемся, что наш гороскоп на сегодня сориентирует тебя во многих вопросах

Сегодня при гадании нам выпала карта Туз Жезлов, которая символизирует предприимчивость, вдохновение, смелость, энтузиазм и готовность рисковать. Она говорит о возможностях, которые либо уже открылись перед тобой, либо откроются в ближайшем будущем. Карта олицетворяет радость жизни и оптимизм.

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Работа

Сегодня в твоей жизни начнется очень важный период! Под влиянием карты Туз Жезлов ты наконец-то найдешь свое призвание, найдешь возможности реализовать собственные таланты и идеи. Ты почувствуешь невероятную жажду к жизни, прилив мотивации и энтузиазма. Именно сегодня, 11 июля, ты получишь уникальный шанс заявить о себе и своих способностях. Главное – не упустить его! Если начальник поручил сложное задание, не бойся. Вложи в этот проект все силы, все свое время и знания, результат не заставит себя долго ждать.

Личная жизнь

На любовном фронте тебя ждут позитивные сдвиги! Карта Туз Жезлов символизирует стремительный рост привязанности, доверия и взаимопонимания. Если ты уже состоишь в отношениях, но они начали тебе надоедать и утомлять, сегодня к тебе придется четкое осознание того, чего ты хочешь на самом деле. Быть может, разорвать союз будет не такой уж и плохой идеей…

Сознание

Согласно гороскопу на сегодня, 11 июля, в твоей жизни настанет период, когда все твои скрытые фантазии, мысли и убеждения выйдут наружу. Ты окажешься в ситуации, которая испытает твою силу воли и моральные принципы. Если ты удачно пройдешь «проверку», сможешь открыть новую страницу в жизни – уверенную, без сомнений и сожалений.

Фото: Pinterest

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