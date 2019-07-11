Каждая девушка знает, как важно ухаживать кожей. Пиллинги, лосьоны, крема и масочки – что только мы не делаем, чтобы придать коже здоровое сияния и избежать появления сыпи, прыщиков и морщинок. Мы уже делились с вами разнообразными секретами бьюти-продуктов, но сегодня приготовили особый сюрприз – рецепт маски для лица из желатина и угля, такой простой и действенной одновременно.

Маска из желатина – одна из наиболее эффективных, среди всех, которые можно приготовить в домашних условиях. Она нормализует работу сальных желез, очищает кожу, убирает черные точки, омолаживает, улучшает цвет лица и обладает подтягивающим эффектом. Неплохо, правда?

Огромный плюс в том, что приготовить ее в домашних условиях очень просто, тебе понадобится только молоко, пищевой желатин и активированный уголь, который можно приобрести в любой аптеке.

Перед тем, как наносить маску из желатина, кожу необходимо очистить с помощью геля или любого другого средства. Главное – избавиться от остатков макияжа и кожного сала.

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Разведи желатин в молоке и оставь на 10 минут, чтобы он разбух.

Измельчи 1 таблетки активированного угля в порошок и перемешай с желатином.

Маску наноси на лицо мягкими движениями снизу вверх: от подбородка ко лбу. На нос наноси средство, начиная от кончика и постепенно переходя к переносице.

Прими горизонтальное положение (ляг на диван) и оставь маску на лице до полного высыхания. Затем смой прохладной водой.

Постарайся в течение часа после процедуры не наносить на лицо крем.

И еще один совет: если у тебя жирная кожа, можешь заменить молоко яблочным или апельсиновым соком!

Используй маску 1-2 раза в неделю, и очень скоро ты увидишь результат!

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