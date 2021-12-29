Аня Сулима – о кризисе в отношениях после реалити Эксы

Финалисты третьего сезона проекта Нового канала рассказали о жизни вне камер

Для одной из полюбившихсязрителям пар «Эксов» — Ани Сулимы и Августа Козанчука — история на проекте закончилась повторным предложением руки и сердца. Пара дошла до финала, казалось бы, разобралась в своих отношениях и решила остаться вместе. Но в реальной жизни проблемы все же настигли влюбленных. А все потому, что отношения требуют большой работы! Волшебной таблетки, которая сможет помочь, не существует!

После финала третьего сезона «Эксов» Аня и Август продолжили бороться за свои отношения. Сейчас они оба ходят к психологам и работают со специалистами не только, как пара, а и индивидуально. Но, к общему сожалению фанатов пары, Аня и Август до сих пор не до конца уверены в своих отношениях.

— Я живу с чувством этой неуверенности, когда прошу какого-то внимания от Августа, хоть на пару секунд, чтобы бы почувствовать хоть что-то! Каждое его объятие, каждый поцелуй – это момент уверенности, что я — та самая для него! Сейчас у нас тройничек – я, Август и баскетбол. Даже не баскетбол конкретно – я, он и карьера. Я пару раз уже говорила, что я не понимаю, кто я в этой квартире – хозяйка, либо просто человек, который готовит, убирает и что-то делает для него. Я вижу в нем эту неуверенность, — поделилась своими переживаниями Аня Сулима с Сергеем Никитюком.

Что ж, надеемся, что с помощью психологов ребятам удасться до конца разобраться в своих отношениях,и мы таки увидим Аню в белом платье совсем скоро.

Больше о том, как сложилась жизни Ани и Августа после реалити, смотрите в «Предметке» с Сергеем Никитюком на YouTube Нового канала