Как живут финалисты и победители 3 сезона Эксы

Третий сезон реалити Нового канала закончился грандиозным финалом! Победили Алена Чаринцева и Геворг Берчян. На протяжении 15-ти недель они показали самый большой рост. Ведущие Александр Педан и Наталья Ежова убеждают, что выбор победителей дался им сложно. Ведь вторые финалисты – Аня Сулима и Август Козанчук – проявили себя не хуже

Судьба пар после проекта – самое интересное. Где и как живут финалисты «Эксов» сейчас? Планируют ли свадьбу и детей? Сейчас узнаем.

Геворг Берчян и Алена Чаринцева

Победители сезона после проекта остались вместе. Они живут в Кривом Роге, в квартире Геворга. Парень занимается автобизнесом, а Алена – администратор в салоне красоты.

– После проекта мы действительно стали другими людьми. Сейчас более сдержано воспринимаем наши отношения. Внутри есть какое-то чувство умиротворения, – рассказал Геворг в интервью журналу «Отдохни». – На реалити я узнал, какая Алена сильная и крутая девушка, а не хрупкая хрустальная ваза, которую нужно от всего оберегать. Так я думал раньше. Понял, что с ней нужно себя вести как с полноценным партнером, а не как с ребенком. Мне теперь не страшно, если она куда-то пойдет одна. Знаю, что точно даст отпор хулигану или еще кому-то.

Влюбленные наслаждаются друг другом. Говорят, что пока ничего не планируют, но точно знают, скоро у них будет свадьба и детки. Особое удовольствие получают от того, что их стали узнавать. К примеру, Алене в соцсетях пишут слова благодарности за мотивацию.

– А у меня была смешная ситуация, – вспоминает Геворг. – Продавщица в супермаркете, с которой мы видимся уже десять лет, узнала меня как лицо с экрана. Я очень смеялся. А вообще, часто такое происходит. И в разных местах! Был как-то в суде, и даже там меня узнали. Раз в день точно кто-то подходит, и это интересно.

Аня Сулима и Августин Козанчук

Пара, которой досталось второе место в этом сезоне, тоже вместе! Сейчас они переехали в Ровно, поскольку парня взяли в состав местной баскетбольной команды. Он – весь в баскете, а она – в блогерстве и съемках.

– У меня появилось внутренне чувство, будто я повзрослела на пару лет, – делится Аня. – В эмоциональном плане чуть изменилась. Не стала менее эмоциональной, но все, что излучаю, не так агрессивно. У меня нет состояния, когда трясутся руки, текут слезы, теперь я намного более спокойная и рассудительная.

После проекта пара не остановила работу над отношениями. Они вместе пошли к психологу, поэтому на правильном пути. Свадьбу и детей в ближайшее время не планируют.

– Мы планируем вместе поехать в Будапешт на Новый год, – говорит Сулима. – Это то место, где Август мне впервые сделал предложение. Решили вновь окунуться в эту романтическую сказку.

После финала «Эксов» Аня и Август снялись в спецпроекте «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком. Они откровенно рассказали о переносе свадьбы, будущем ребенке, сексуальной несовместимости, долгах и проблемах после участия в реалити: