Жена Александра Педана разбиралась с его поклонницами

Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» на Новом канале рассказал, с чего начиналась его семейная жизнь

Это сегодня о том, что Александр Педан счастливо женат и имеет дочь и сына, известно почти каждому. А 16 лет назад, когда ведущий Нового канала только женился, его поклонницы об этом или не знали, или не хотели знать. Поэтому жене Инне на старте их супружеской жизни пришлось непросто.

– Была у меня одна история, – вспомнил Александр Педан во время проекта «День с ведущим» в Instagram Нового канала. – Мы с женой только поженились. И какие-то поклонницы неизвестно откуда узнали мой номер телефона. Они звонили поздно вечером, молчали и просто дышали в трубку.

Жена телеведущего решила действовать радикально и сообщить о себе его поклонницам.

– Она с ними и перезванивалась, и переписывалась, – смеется Александр Педан. – Не знаю, что там им говорила. Но звонить и дышать в трубку они перестали.

Тогда эта история стоила паре потере нескольких нервных клеток. А сейчас, после 16 лет совместной жизни, они вспоминают ее только со смехом.