Амадор Лопес – о самом дорогом подарке для любимой: «Это был подвиг»

Какие сюрпризы он любит готовить?

Амадор Лопес не балует СМИ историями о личной жизни. Видимо, звездный хореограф придерживается народной мудрости, что счастье любит тишину. Но для Нового канала он сделал исключение, рассказав за кулисами шоу «Дети против звезд» о самых дорогих сюрпризах, которые делал любимой.

– Я стараюсь, чтобы подарки не измерялись деньгами. Лучше дарить впечатления, – признался Амадор. – Люблю организовывать путешествия-сюрпризы, чтобы любимая не знала, куда едем. Хотя плюс-минус она догадывается, каким будет подарок, это ясно, ведь я везу ее в Борисполь, до последнего она не знает только направление. Заморачиваюсь с этим на важные для нас даты. Организовываю в аэропорту цветы, договариваюсь, чтобы в самолете ее поздравили. Заграницей тоже стараюсь поддерживать романтику, чтобы любимой запомнился мой подарок.

Но иногда бывают и экстремальные сюрпризы.

– Я очень боюсь высоты, поэтому для меня полет на воздушном шаре стал подвигом, – рассказал Новому каналу Амадор Лопес. – Изначально думал подарить прыжок с парашютом в тандеме, но слава богу, отказался от этой идеи. Хотя и летать на воздушном шаре было достаточно экстремально, потому что я просил инструктора максимально опускаться поближе к деревьям. Слышали б вы, как я кричал.

Какие сюрпризы для Амадора организовал ведущий Сергей Притула в шоу «Дети против звезд» – смотрите в эту среду, 29 декабря, в 19:00 на Новом канале.