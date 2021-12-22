Сила природы и магия музыки: что интересного будет в 13 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале почти завершен! Сегодня, 22 декабря, в 19:00 вы увидите уже тринадцатый выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В тринадцатом выпуске с детьми сразится магическая команда! Олег Скрипка – музыкант, певец, Наталья Денисенко – актриса и Гарик Бирча – актер, автор популярных развлекательно-юмористических программ. Студию заполонят чудеса и энергия соревнования.

Какие же умения продемонстрируют известные украинцы? Верите ли вы в силу природы и магии? А придется! Ведь увидите все своими глазами. Олег Скрипка продемонстрирует настоящую феерию звуков природы с помощью своего голоса и волшебных музыкальных инструментов. Однако расслабляться ему нельзя! Ведь его соперница – София Артеменко. В свои 12 лет девочка умеет управлять своим голосом настолько, что даже дыхание перехватывает! Вы точно будете смотреть на этих двоих с восторгом.

Кто же лучше владеет голосом и слышит задание? Увидим ли мы настоящую магию? Почувствуете ли вы ветер по ту сторону экрана? Обязательно смотрите шоу, будет невероятно увлекательно!

Смотрите тринадцатый выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 22 декабря, в 19:00 на Новом канале.