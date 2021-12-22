Музыка четырех стихий и боулинг-дорожка: что интересного было в 13 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале уже почти завершился! Что было интересного в тринадцатом выпуске?

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В тринадцатом выпуске шоу в поединках сошлись следующие пары:

Певец, музыкант и лидер группы «ВВ» Олег Скрипка и девушка с невероятным голосом София Артеменко (13 лет),

Актер и шоумен Гарик Бирча и дважды бронзовый призер чемпионата Украины Артем Макаренко (11 лет).

Украинская актриса Наталья Денисенко и победительница среди чтецов национального конкурса имени Тараса Шевченко Елена Калиниченко (11 лет).

Обе команды, конечно, были настроены на победу и показывали невероятные результаты. А сам выпуск благодаря им получился очень магическим и добрым.

Для того чтобы определить, кто лучший знаток украинских стихов – Наталья Денисенко или Елена Калиниченко – редакторы придумали кое-что очень интересное. Конкурсантки должны были отгадать название и автора стихотворения по нескольким строкам, да еще и продолжить их. Угадывать нужно было быстрее конкурентки. В студии звучали стихи Тараса Шевченко, Лины Костенко, Василя Стуса, Леси Украинки и еще не одного выдающегося украинского поэта. Иногда конкурсантки ошибались, но с небольшим отрывом победила Наталья Денисенко.

Во втором раунде в поединке сошлись Гарик Бирча и Артем Макаренко – они показывали свои умения в боулинге. Для этого команда организовала выездной конкурс. У конкурентов было несколько заданий: выбить страйк, выбить центральную пятую кеглю (она на дорожке была одна) и выбить бейби-сплит (одним броском кегли номер 3 и 10). Самыми главными были четвертый и пятый этапы. Четвертый: на дорожке стояла преграда в виде кегли, нужно было шаром обойти ее и сбить как можно больше кеглей. Пятый: нужно было повернуться спиной к дорожке и вслепую сбить как можно больше кеглей. В итоге со счетом 5:4 победил Гарик Бирча, однако борьба была действительно упорной.

В последнем индивидуальном раунде в поединке сошлись этно-певцы: Олег Скрипка и София Артеменко. И тут началась магия. Олег и София поочередно с помощью своего голоса и необычных музыкальных инструментов показывали стихии и звуки природы, а остальные участники должны были отгадать их. Казалось, что студия перенеслась в древние времена – с ритуалами, песнями шаманов и волшебством. София и Олег удивили всех! Так что в итоге получилась ничья! Ведь стихии Олега и Софии смогли угадать все.

– Я хочу сказать, что это, возможно, самое интересное, чем я занимался в жизни. Мне очень понравилось, – прокомментировал конкурс Олег Скрипка.

В итоге в тринадцатом выпуске победила команда звезд, ведь они показали лучший результат в командной финальной игре и собрали больше денег.

Смотрите финальный четырнадцатый выпуск шоу «Дети против звезд» уже 29 декабря в 19:00 на Новом канале