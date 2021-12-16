Владимир Шумко раскрыл главный секрет удачного корпоратива

Участник Improv Live Show, которое показывает Новый канал, поделился, какие фишки и эксперименты проводит на празднованиях

Сезон новогодних корпоративов в разгаре! Всем хочется подвести итоги, помечтать о предстоящем годе и как следует оторваться. Сделать это самым лучшим образом всегда помогает ведущий мероприятия. Юморист, актер и участник Improv Live Show Владимир Шумко за кулисами проекта «Дети против звезд» (Новый канал) поделился главным секретом любого тамады.

– Нужно найти одного человека, который будет вести вместе с тобой корпоратив. Только есть фишка – он об этом не узнает, – смеется Вова Шумко. – Во время праздника ведущий постоянно «юзает» этого гостя. Может быть, человек уже и недоволен этим. Но, признаюсь, чем больше он недоволен, тем легче с ним работать.

Личная фишка Владимира – импровизация.

– Однажды меня пригласили провести день рождения. Встретился с заказчиками, спросил, что готовить. А мне ответили: «Ничего не нужно. Просто будешь ты, и все», – вспоминает Шумко. – Я этого не понял, пытался договориться о чем-то конкретном, а мне сказали: «Просто говори». Они не хотели ничего особенного. Главное, чтобы был диалог с гостями, именинником и мои истории. Волновался, что из этого выйдет, потому что определенные «стычки», заготовки и интерактивы должны быть заранее. Также я люблю «взрывать» людей – чтобы они танцевали, веселились, а здесь приходилось обходиться без такого. Несмотря на все, такой формат очень круто зашел!

Смотрите шоу «Дети против звезд» каждую среду в 19:00 на Новом канале!