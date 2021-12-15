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Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу Дети против звезд 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Сегодня, 15 декабря, в 19:00 вы увидите уже двенадцатый выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В двенадцатом выпуске с детьми сразится неординарная команда! Владимир Шумко – шоумен, Юрий Ткач – актер, шоумен и Ирина Гатун – резидент «Женского Квартала», актриса театра «Черный квадрат». Думаете, вы знаете, какими талантами они обладают? Звезды вас точно удивят!

Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу Дети против звезд 3 сезон

Какие же умения продемонстрируют известные украинцы? Например, Ирина Гатун специально для шоу «Дети против звезд» овладела новым ремеслом – плотничеством. При подготовке Ирина даже немного травмировалась (об этом она расскажет в выпуске), но чувствовала себя уверенно. Однако расслабляться не стоит, ведь ее соперник – Андрей Шеремета, который в свои 13 сделал более 100 предметов мебели и аксессуаров для дома. Его изделия даже удачно продаются среди знакомых семьи.

Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу Дети против звезд 3 сезон

А для того чтобы понять, кто же лучший плотник, редакторы подготовили следующее. Участники должны были как можно быстрее смастерить табурет, чтобы встать на него и дотянуться до верхушки шкафа за сладостями. Для этого им предоставили все необходимое: гвозди, дощечки, пилу, молоток и другие инструменты.

Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу Дети против звезд 3 сезон

Кто же сделал это быстрее? И обошлось ли без травм? Обязательно смотрите двенадцатый выпуск шоу, будет интересно.

Смотрите двенадцатый выпуск шоу Дети против звезд уже сегодня, 15 декабря, в 19:00 на Новом канале.

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