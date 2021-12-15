Недетские развлечения – пила и гвозди: что интересного будет в 12 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Сегодня, 15 декабря, в 19:00 вы увидите уже двенадцатый выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В двенадцатом выпуске с детьми сразится неординарная команда! Владимир Шумко – шоумен, Юрий Ткач – актер, шоумен и Ирина Гатун – резидент «Женского Квартала», актриса театра «Черный квадрат». Думаете, вы знаете, какими талантами они обладают? Звезды вас точно удивят!

Какие же умения продемонстрируют известные украинцы? Например, Ирина Гатун специально для шоу «Дети против звезд» овладела новым ремеслом – плотничеством. При подготовке Ирина даже немного травмировалась (об этом она расскажет в выпуске), но чувствовала себя уверенно. Однако расслабляться не стоит, ведь ее соперник – Андрей Шеремета, который в свои 13 сделал более 100 предметов мебели и аксессуаров для дома. Его изделия даже удачно продаются среди знакомых семьи.

А для того чтобы понять, кто же лучший плотник, редакторы подготовили следующее. Участники должны были как можно быстрее смастерить табурет, чтобы встать на него и дотянуться до верхушки шкафа за сладостями. Для этого им предоставили все необходимое: гвозди, дощечки, пилу, молоток и другие инструменты.

Кто же сделал это быстрее? И обошлось ли без травм? Обязательно смотрите двенадцатый выпуск шоу, будет интересно.

Смотрите двенадцатый выпуск шоу Дети против звезд уже сегодня, 15 декабря, в 19:00 на Новом канале.