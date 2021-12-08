Страусы, собаки и театр теней: что интересного будет в 11 выпуске шоу «Дети против звезд» 3 сезон

Третий сезон игрового шоу «Дети против звезд» на Новом канале в разгаре! Сегодня, 8 декабря, в 19:00 вы увидите уже одинадцатый выпуск

Талантливые дети из всей Украины снова соревнуются со звездами отечественного шоу-бизнеса! В каждом выпуске две команды из трех участников определяют, кто талантливее, сообразительнее, умнее и быстрее. За подсчетом баллов и правильностью выполнения заданий следит судья – искусственный интеллект Мегамозг. А ведущий шоу Сергей Притула подбадривает участников.

В одинадцатом выпуске с детьми сразится очень интересная команда! Музыкант, певец – Евгений Галич, призер городских соревнований в шашки, шашкист в третьем поколении, актер – Эльдар Кабиров, танцовщица и хореограф – Алена Шоптенко. Все они точно сделают шоу в студии!

Какие таланты продемонстрируют звезды? Например, Алена Шоптенко овладела новым делом и талантом специально для участия в шоу. Она научилась мастерству театра теней. Благодаря своему профессионализму в хореографии это было для нее не сложно. Но расслабляться не стоит! Ведь ее соперница – одна из самых молодых участниц театра теней «Verba» – Мария Головач (10 лет). Чтобы определить, кто из них лучше знает свое дело, редакторы шоу придумали что-то очень интересное. Нужно будет воспроизводить определенные фигуры с экрана руками, а затем все телом, быстрее, нежели соперник. Задания будут невероятно сложными, но и ужасно красивыми! А еще — в студии появятся страусы и собаки…

— Маша, я тебе желаю удачи! Но все же надеюсь на свою победу, – прокомментировала Елена Шоптенко.

Кто же выиграл? Опыт или молодость? Обязательно смотрите одинадцатый выпуск шоу и узнаете все сами.

Смотрите одиннадцатый выпуск шоу «Дети против звезд» уже сегодня, 8 декабря, в 19.00 на Новом канале. Будет по-настоящему любопытно.