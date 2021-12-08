Алена Шоптенко впервые рассказала, как справляется с возрастным кризисом сына

Хореограф поделилась секретами воспитания трехлетнего Алексея

Еще вчера ваш малыш был милым и послушным, как вдруг его словно подменили. Он капризничает, манипулирует взрослыми, с ним трудно договориться. Это возрастной кризис, а не резкое изменение характера. Такой переломный момент является неизбежной стадией развития и взросления ребенка. Хореограф Алена Шоптенко за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал) впервые рассказала, как справляется с кризисом трех лет своего сына Алексея.

Без агрессии

– Всем родителям важно помнить, что агрессия порождает агрессию, – говорит хореограф. – Если ребенок кричит, то не нужно ему отвечать на повышенных тонах. Следует успокоить и объяснить ситуацию. Не огорчайтесь, если у вас не получится с первого раза.

Найдите общий язык

– Не забывайте, что перед вами ребенок, который только учится жить, – рассказывает Елена. – Вы общаетесь не со взрослым и сознательным человеком. Именно по реакции родителей малыш и сам пытается реагировать на ту или иную ситуацию.

3. Станьте тренером

– Будьте примером для подражания, – говорит хореограф. – Показывайте возможность разного протекания конфликтов.

Смотрите шоу «Дети против звезд» сегодня в 19:00 на Новом канале