«Гадили только на мою кровать»: почему солистку «KAZKA» не любят коты

Александра Зарицкая рассказала о проделках своей собаки

Солистка группы «KAZKA» Александра Зарицкая живет за городом вместе со своими любимцами. У певицы уже три собаки, а вот котам в ее доме никогда не быть.

– Собаки – это большая часть моей души, моя любовь, – рассказывает Александра за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). – Не удивлюсь, если в будущем их будет еще больше. А вот коты меня не очень любят. Я бы сказала, что ненавидят, и это проверено временем. У нас когда-то были котики, которые писали только на мою кровать.

Французский бульдог Эффи, когда была маленькой, тоже разбойничала. Но из-за большой любви к собачке Саша прощала все ее выходки.

– Эффи у нас принцесса, – говорит певица. – Она спит, где ей заблагорассудится, и ест только то, что хочет. Когда ей было полгода, она прогрызла мой матрас насквозь. Я пришла поздно домой, а Эффи ждала, чтобы похвастаться своей выходкой. Она запихивала морду в дырку и демонстрировала, как легко она у нее пролезает (улыбается). Ее это выселило, а вот мне было не до смеха. Впоследствии пришлось заменить два матраса.

В связи с Днем памяти жертв трагедии в Бабьем Яру выпуск за 29 сентября «Дети против звезд» перенесен на следующую неделю. Включайте шоу «Дети против звезд» 6 октября в 19:00 на Новом канале