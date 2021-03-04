Как не испортить ребенка: Секреты воспитания от психолога

Психолог реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) Наталия Борисова рассказала, почему не нужно осаживать детей

Все папы и мамы мечтают, чтобы их ребенок вырос успешным. Для этого выбирают лучшую школу, записывают его на многочисленные кружки и водят к репетиторам. Но все ли родители делают правильно и не мешают ли детям развиваться и реализовывать свои таланты? Как не «испортить» ребенка – Новый канал узнал у кризисного и семейного психолога Наталии Борисовой.

Долой стереотипы

– Не секрет, что родители подвержены влиянию обстоятельств, в которых воспитывались сами, – говорит психолог. – И хорошо, если среди них больше положительного опыта, чем отрицательного. Но бывают случаи и совершенно обратные. Нередко люди переносят приобретенные комплексы на своих детей и заставляют их бояться того, чего боялись сами в их возрасте.

В другом случае старшее поколение, добившись успеха в своей профессии, навязывает стереотипы младшему. Строгий отец убежден, что если он стал хорошим врачом (полицейским, преподавателем, механиком и т.д.), то и сын обязательно должен пойти по его стопам, даже если склонен к совершенно иному роду занятий. Другой считает, что сыну не стоит увлекаться рисованием, потому, что это «чепуха», а нужно заниматься спортом и становиться чемпионом. А вот властная мама наоборот, убеждена, что спорт «для тупых», и ее отпрыск теряет время вместо того, чтобы «заниматься делом».

Некоторые родители ломают характер детям, навязывая свои жизненные принципы, хотя подрастающее поколение все чаще показывает: успеха и достатка, которого так неистово желают им «предки», можно добиться совершенно другим путем, более современным и рациональным.

Посмотрите, как дети опережают нас в освоении компьютера, смартфона, насколько быстрее они развиваются и в других сферах. Да так, что родителям порой приходится обращаться к ним за помощью, в том числе и к несовершеннолетним.

Рассмотреть талант

– Недавно Новый канал объявил кастинг в шоу «Дети против звезд». Два сезона подряд четко можно увидеть, что школьники во многом не только не уступают признанным знаменитостям, но и в некоторых случаях опережают их, в том числе и по профильным направлениям, – продолжает Наталия. – Смогли ли бы эти дети участвовать и побеждать в таких проектах, если бы их родители били их по рукам, накладывали запреты и навязывали свое мнение?

Давайте ребенку развиваться, как он сам этого желает. Даже если его увлечение кажется вам на первый взгляд бесполезным. Поддерживайте, даже если у него таких увлечений несколько. Да, возможно, ребенок, распыляясь, не разовьется в каком-то направлении серьезно. Но при этом будет разносторонней личностью. А, возможно, со временем выберет из своих хобби что-то одно, самое любимое.

Не нужно осаживать его, если он в понедельник рисует, во вторник висит на турнике, а в среду «втыкает» в мобильный телефон. Понятно, что все должно быть в разумных пределах, без крайностей. Но если часы и так неплохо идут, станете ли вы специально крутить стрелки, чтобы им помочь? Вы только сломаете их. Но если у них сядет батарейка или израсходуется завод, вы в нужное время замените батарейку, а ключ повернете, но так, чтобы не поломать.

Именно так и должен поступать родитель талантливого ребенка – вовремя прийти ему на помощь, когда тот в ней нуждается. Заметить талант, поддержать материально или просто добрым словом.

Дети устроены гораздо сложнее, чем часы, и здесь нужно не просто «менять батарейки». Создайте вашему ребенку все условия, чтобы его часы жизни шли без перебоев, не спешили и не опаздывали. И он, когда вырастет, обязательно поймет, что вы действительно его любите и желаете только добра.

А если вы нашли уникальный талант ребенка, и он готов его показать в баттле против знаменитости – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг.