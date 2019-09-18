«Дети против звезд»: кто круче – школьники или взрослые?

25 сентября в 19:00 на Новом канале стартует премьера проекта собственного производства «Дети против звезд». Ведущий – Сергей Притула. Чем шоу будет удивлять зрителей?

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Баттл дарований

«Дети против звезд» – новый формат студийного шоу, где знаменитости соревнуются с самыми талантливыми детьми Украины. В каждой программе селебритиз откроются зрителю с новой стороны: Даша Астафьева возьмет в руки хоккейную клюшку, Владимир Остапчук покажет, как умеет чревовещать, Владимир Дантес вспомнит уроки географии, Елена Кравец сыграет в «Дженгу», Евгений Кошевой сразит феноменальной памятью, а Самвел Туманян покажет, как стреляет из лука! Противостоять им будут маленькие гении. Они продемонстрируют такие способности, о которых многие взрослые даже не догадывались, что подобные существуют!

Фишка программы

Оригинальное игровое шоу создала команда Елены Антоновой, которая уже много лет снимает проекты Нового канала, среди которых «Хто зверху?» и «СуперИнтуиция».

– На съемках «СуперИнтуиции» нам очень понравилось взаимодействие Сергея Притулы с детками, – поделилась секретом создания руководитель проекта Елена Антонова. – Мы решили их свести вместе. Начали смотреть разные форматы готовых программ, но ни один нам не понравился. Тогда сами придумали активное, динамичное шоу, которое было бы интересно смотреть.

За 90 минут вы увидите опасные трюки, фантастический интеллект, сверхъестественную память и спортивные сражения. Будут слезы радости и разочарования, много юмора, детская непосредственность и взрослая серьезность.

– Цей проект буде цікаво дивитися і дорослим, і дітям, – рассказал ведущий шоу Сергей Притула. – Дітям насамперед тому, що вони побачать: у цю епоху тотальної залежності від ґаджетів можна розбиратися в історії, музиці, науці. Проект має показати велику кількість прикладів для наслідування. І дітям, в сенсі того, чим можна займатися, і батькам, в сенсі, що дітям треба приділяти більше уваги, і тоді з них виростуть маленькі, але вже впевнені у собі зірки.

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Испытания талантом

В команде звезд – самые успешные знаменитости Украины, топовые спортсмены и профессионалы своего дела.

– На шоу я пришла сражаться, а не поддаваться детям, – сказала актриса Студии «Квартал 95» Елена Кравец. – Прекрасно помню из детства, что ты очень четко видишь, когда тебе поддаются, а это меняет правила игры, она теряет смысл. Вот выиграть у взрослого по-честному – это да!

– А мне как раз хочется поиграть! – призналась Надежда Мейхер. – Это так редко бывает! Для взрослого очень важно хотя бы иногда получать такие ощущения. И в «Дети против звезд» это, прежде всего, смех, юмор и классное настроение!

Школьники не отставали от взрослых соперников. В свои от 7 до 11 лет многие из них – неоднократные чемпионы Украины, Европы и даже мира в разных сферах.

– Нам было просто в кайф работать с детьми, – рассказала шеф-редактор шоу Евгения Скрипниченко. – Когда ты видишь талантливого ребенка, тебе становится интересно с ним общаться. Меня восхищают родители этих детей. Они столько времени, сил, ресурсов, в том числе и финансовых, потратили на развитие ребенка!

Каждый выпуск четыре ребенка и четыре звезды будут сражаться в групповых и индивидуальных соревнованиях. Баттлов всего восемь. За победу одна команда получает сферу. Кто из них талантливее, умнее, быстрее и сообразительнее – будет решать справедливый Мегамозг. Его не обмануть и не подкупить! Чем больше сфер, тем больше денег смогут собрать участники в последнем, финальном конкурсе, в котором определяется победитель.

Ответ на волнующий вопрос, кто круче – дети или взрослые – Новый канал будет искать каждую среду в 19:00!