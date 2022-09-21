«Вылетел в кювет»: Андрей Бедняков рассказал о поездке на Закарпатье

Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) признался, что в последнее время постоянно куда-то ездит, но не ради отдыха или работы, а чтобы помочь Украине

С самого начала полномасштабной войны в Украине телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков активно волонтерит. Он не очень любит говорить о своей деятельности, но, поверьте, делает более чем достаточно.

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– Последние полгода я живу, как и все украинцы. В машинах, в разных городах… Не так, как раньше. Конечно, тогда тоже был в разъездах, но за границей. А сейчас в Украине, – рассказал ведущий проекта Нового канала «Где логика?» в YouTube-проекте «Ходят Слухи». – Я постоянно куда-то езжу: что-то забираю, что-то привожу, что-то отправляю, что-то отдаю.

Недавно украинский ведущий отправился в небольшое путешествие по Украине, чтобы хоть немного отвлечься. К сожалению, не обошлось без происшествий.

– Я хотел на три дня поехать в Закарпатье, на озеро Синевир. Ни разу там не был. Просто планировал побыть два дня без телефона. Ну, без телефона вряд ли… Но хотел, чтобы немного голова отдохнула, – делится Андрей Бедняков. – Не доехал. Вылетел в кювет за 15 минут до Синевира. Меня вытащили ребята, заменили колесо, и я поехал назад. Был во Львове один день. Посетил первый благотворительный конкурс красоты. Они хотели, чтобы я его провел, но не смог. Просто посидел в жюри. И вернулся домой.