«Отдала игрушки детям, пострадавшим от войны»: Андрей Бедняков – о дочери

Телеведущий рассказал о трогательной инициативе 6-летней Ксени

За полгода войны украинцы поразили весь мир тем, как быстро сплотились в борьбе против врага. Мы смело защищаем Украину на фронте, ежедневно донатим на ВСУ и продолжаем работать, чтобы не останавливалась экономика страны. Но особенная гордость – за наших детей, которые сознательно приобщаются к добрым делам.

Например, 6-летняя дочь ведущего проекта Нового канала «Где логика?» Ксеня решила отдать свои игрушки детям, пострадавшим от войны. Сейчас девочка с мамой, актрисой Анастасией Короткой, находится в США. Ходит в школу там, но не забывает о родной стране и своих сверстниках. О трогательной инициативе дочери рассказал звездный папа.

– Ксеня сказала, чтобы все ее игрушки получили пострадавшие от войны детки, – написал Бедняков. – Эта девочка (девочка на фото – прим. ред.) только что получила подарок от нее. Все дети должны быть счастливыми.

Раньше, еще до полномасштабной войны, Андрей Бедняков признался, что его Ксеня очень активная и креативная девочка.

– Дочь унаследовала характеры и мамы, и папы. Неусидчивость, конечно, от меня, – с улыбкой рассказал телеведущий Новому каналу. – Что касается свободного времени, то мы часто путешествуем семьей. Ксеня обожает Одессу и Львов! Когда дома, то играем в настольные игры. Читаем. Много читаем!

Напомним, что жена Беднякова Анастасия Короткая беременна. Супруги во второй раз станут родителями! Желаем здоровья семье телеведущего и скорейшего воссоединения в мирной Украине!