«Все уничтожено, кроме воспоминаний»: Андрей Бедняков – о родном Мариуполе

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» поделился трогательными воспоминаниями о родном городе

Враг может разрушить дома, но ему никогда не уничтожить воспоминания и силу духа украинцев! За полгода войны мы доказали всему миру эту истину. Телеведущий Андрей Бедняков, который родом из Мариуполя, подтвердил это в трогательном рассказе о родном городе.

Cейчас смотрят

«Впереди – свет!» Андрей Бедняков вспомнил Украину детства и помечтал об Украине будущего

– Так получилось, что я много путешествовал. И где бы ни был – за границей, в Харькове на сессии или на первой съемке в Киеве, где мне заплатили, потом всегда садился в поезд и ехал домой, в родной Мариуполь, – говорит он. – Как и тысячи мариупольцев, мы ехали по одной дороге, знаем ее наизусть. Даже сейчас, когда закрываю глаза, вижу ее. Как будто это было вчера… Когда едешь домой, то справа видишь комбинат имени Ильича и понимаешь, что ты близко. Через десять минут, уже слева, видишь завод «Азовсталь» и знаешь, что через три минуты будешь стоять там – на перроне своего города. В спину тебе дышит ветер с моря, а в лицо – таксисты. И каждый из них очень рад тебя видеть, каждый готов отвезти в любое место, которое ты пожелаешь. Правда, за деньги, которые пожелают они (улыбается). Когда я открываю глаза, то вижу, что ничего нет. Все уничтожено, кроме воспоминаний. Уничтожены здания, судьбы, утрачено очень много жизней.

Несмотря на то, что оккупанты превратили наш Мариуполь в руины, Андрей Бедняков верит, что все непременно наладится, и он будет ездить в родной город.

– Мне неимоверно хочется еще и еще раз видеть из окна поезда сначала завод имени Ильича, потом «Азовсталь». Очень не любил эти комбинаты, сам там работал, но сейчас для меня это что-то невероятное. Я соскучился по ним, – со слезами на глазах признается ведущий проекта Нового канала «Где логика?» – Снова хочется почувствовать ветер с моря, увидеть тех таксистов. Сейчас готов отдать им любые средства, чтобы они отвезли меня домой. Я это сделаю! Обязательно выйду на перрон украинского мариупольского железнодорожного вокзала!