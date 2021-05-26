Video: Спортсмены побьют все рекорды. Анонс 14 выпуска шоу «Где логика?» на Новом канале Смотрите онлайн шоу Где логика АНОНС 14 выпуска 1 сезона на Новом канале

Смотрите по вторникам новый выпуск игрового шоу в 19:00 на Новом канале.

Звездные команды, вопросы на сообразительность и эрудицию, ведущий Сергей Притула. Все это – в юмористическом интеллектуальном шоу «Где логика?».

Мужская и женская команды сойдутся в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Им нужно выстоять 4 раунда и финал. А это не так просто. Проверьте на себе: как думаете, что получится, если объединить ботинки и шахматную доску? Узнай ответ на этот и другие вопросы со звездочкой по вторникам в 19:00 на Новом канале.