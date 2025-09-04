Даша Петрожицкая рассказала о форс-мажоре по летнему путешествию

Заслуженная артистка Украины старается из любой жизненной ситуации извлечь урок. А чему же научил ее такой «дорожный экстрим»?

Даша Петрожицкая рассказала о форс-мажорных ситуациях в летних путешествиях

Лето закончилось, но истории о путешествиях актуальны всегда! Особенно если они либо курьезные, либо поучительные. А если совмещают эти две функции, то их безусловно нужно рассказывать. Что и сделала актриса сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал), которую уже этой осенью увидите в шоу Нового канала «Хто зверху?», Даша Петрожицкая.

– Мы с девочками ездили на отдых в Испанию. Оттуда они вернулись домой, а я в Германию, потому что у меня там живет любимый. Было немного свободного времени, поэтому решила провести его с ним. Но в определенный момент должна была возвращаться в Украину играть спектакль, – рассказывает Даша. – Все началось с того, что я зарегистрировалась на утренний рейс из Гамбурга, сдала багаж, но сообщили, что самолет сломался. Все пассажиры, которые должны были лететь со мной, сидели и ждали какую-то информацию о рейсе. В конце концов, через несколько часов нам сказали, что полет отменен. Дали два варианта: лететь на следующий день таким же утренним рейсом или в этот же вечер, но с пересадкой. Я выбрала второй вариант. Меня заверили, что багаж перепакуют. Так что спокойно полетела во Франкфурт, а оттуда в Варшаву.

И уже в Польше, когда Даша пошла получать чемодан, оказалось, что его нет. Багаж просто выставили из сломанного самолета и не перепаковали в тот, которым решила лететь актриса.

– Я верю во Вселенную, знаки и энергию. Поэтому, когда отменили рейс, я заверила себя, что так оно и должно быть. Вселенная просто меня уберегла, чтобы я не летела на поломанном самолете, – говорит Петрожицкая. – Но когда потеряла багаж, задумалась: «А чему меня учит эта история с чемоданом?» И поняла! Вот я сейчас рассказываю эту историю, а вечером этого дня у меня снова самолет. При покупке билетов забыла указать багаж. И понимаю, что Вселенная это тоже как бы предсказала. Потому что мой чемодан тогда в Гамбурге забрал домой парень, и сейчас я спокойно прилечу с билетом без багажа, который уже будет на месте.

Смотрите новый сезон игрового проекта «Хто зверху?» с 25 сентября в 20:00 в эфире Нового канала! А продолжение шестого сезона комедийного сериала «Будиночок на щастя» ждите в эфире телеканала с 29 сентября в 19:00