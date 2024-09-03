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Триллер, мелодрама и комедия: топ-5 сериалов от Виталины Библив

Триллер, мелодрама и комедия: топ-5 сериалов от Виталины Библив

Исполнительница роли Любани из «Будиночка на щастя» на Новом канале посоветовала кино, которое должен посмотреть каждый

Вау-новость! Съемки шестого сезона комедийного сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) – не за горами. Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить самое интересное. А пока ждете, предлагаем посмотреть что-то из подборки звезды «Будиночка на щастя» Виталины Библив. Сохраняйте топ-5 сериалов от любимой актрисы для осенних вечеров!

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1. «Американская семейка»

Американский комедийный сериал 2009 года от ABC. Эта история – о семье Клер Дафни. На первый взгляд – идеальная! Любящий муж, трое совершенно разных по характеру детей. Женщина пытается сделать так, чтобы дети избежали ошибок, которые она совершала в бунтарской юности. Также у Клэр есть довольно интересные родственники. Отец, женившийся на молодой красавице-колумбийке, имеющей сына от другого мужа, и брат-гей, который с партнером удочерил хорошенькую вьетнамскую девочку Лили. Конечно, в таких семьях невозможно обойтись без постоянных недоразумений и казусов. Но все члены большой «американской семейки» любят друг друга несмотря ни на что и совместно справляются с любыми трудностями. Легкая и веселая комедия!

Триллер, мелодрама и комедия: топ-5 сериалов от Виталины Библив

2. «Убивая Еву»

Уголовный триллер от HBO, основанный на романах Люка Дженнингса. В центре сюжета – история противостояния хладнокровной женщины-киллера по прозвищу Вилланель и спокойной и талантливой сотрудницы Mi-5 Евы Поластри. Женщина давно работает в правоохранительных органах, но занималась исключительно бумажной работой. И вот она наконец-то может показать свои умения на практике. Но оказывается, напасть на след преступника не так-то просто. Вилланель – очень умная и коварная. Кто выйдет победительницей в этой смертельно опасной гонки?

3. «Друзья»

Культовый американский ситком на 10 сезонов. Герои комедии ситуаций – шестеро друзей, которые живут в Нью-Йорке и встречаются в любимом кафе Central Perk. Моника, Рэйчел, Фиби, Росс, Чендлер и Джои – неразлучные друзья. И вокруг этой крепкой компании строится бесконечное количество разных историй: любовные перипетии, ссоры, слезы, смех, вечеринки, мечты, советы и многое другое. Это сериал о настоящей дружбе, которая выдерживает испытание временем.

Триллер, мелодрама и комедия: топ-5 сериалов от Виталины Библив

4. «Секс и город»

Еще один культовый американский сериал от HBO. В течение шести сезонов рассказывают истории четырех стильных и харизматичных подруг – Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды. Это по-настоящему женский сериал со смелыми размышлениями о мужчинах и женщинах, об их отношениях и сексе, о надеждах и разочарованиях. Жизнь подруг, полная страсти и легкого юмора, никого не оставит равнодушным.

5. «Будиночок на щастя»

Рейтинговый комедийный сериал от Нового канала. В центре сюжета – колоритные супруги из села Сеньковка Вася и Любаня и их сосед, парень из города, который решил жить и строить бизнес в провинции, Макс. В течение пяти сезонов зрители наблюдали за жизненными перипетиями и будничными приключениями, в которые попадали главные персонажи и их друзья и родственники. Это легкий сериал, в котором каждый узнает себя, родственника, соседа или знакомого. А в пятом сезоне было много романтических сцен, ведь разведенный Макс попал в любовный треугольник. Интересно, что будет в шестом сезоне?

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