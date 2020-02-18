Как Егор Крутоголов пережил съемки «Кто против блондинок?» Фото
Егор Крутоголов, звезда «Дизель шоу», бесстрашно вышел против армии блондинок в 3 выпуске шоу «Кто против блондинок?». Шутки шутками, но юмористу было трудно. Красавицы улыбались, соблазняли и не забывали ставить противника в сложные ситуации. Смотрите в фоторепортаже, что пережил звездный гость и как ему удалось выбраться из хитрых подстав блондинок.
Егор вышел на площадку, как в толпу фанатов. Девушки сразу стали очаровывать соперника. Он достойно выдержал это испытание. Только посмотрите на эти костюмы с декольте. Не каждый мужчина сохранил бы способность четко мыслить.
Дальше за дело взялась ведущая Леся Никитюк. Интеллектуальные задания, наводящие вопросы… которые уменьшают уверенность игрока в себе. Крутоголов и этот круг прошел.
Гостеприимные блондинки решили накормить Егора всякими заморскими деликатесами: запеченной кровью, рыбой в сахаре, телячьими мозгами, бычьим пенисом и ферментированной селедкой. Конечно, дегустация проходила в рамках конкурса: кто отгадал блюдо, тот отдал сопернику. А если ошибся – ел сам.
Салат из запеченного арбуза – полет нормальный
А вот и китайское блюдо – бычий пенис. Блондинка угадала, и деликатес нужно есть … Егору
Он очень этому рад
Самой бесстрашной оказалась Леся
Крутоголов в шоке
Самая вонючая съедобная селедка в мире – Сюрстрёмминг. Национальное блюдо Швеции своим запахом чуть не остановило съемки
Испытание накрахмаленной одеждой: как быстро надеть на себя шесть футболок, если…
… ткань прилипла намертво.
Егор бы отлично заменил Джоуи в эпизоде сериала «Друзья». Помнишь, как Джоуи надел все вещи Чендлера?
Блондинки «напали» на Крутоголова с объятиями, массажем и вздохами. Может, это затуманит ему мозг?
Испытание топ-блондинкой. Кто кого?
Кажется, Крутоголова напором и умными вопросами не испугать. Но несмотря на фарт и общий ход игры… победить Егору не удалось.
Прощальные обнимашки. Что ж, эта игра была драйвовой и запоминающейся.
Смотри шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале! Поднимай себе настроение и узнавай что-то новое!