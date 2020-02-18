Егор Крутоголов, звезда «Дизель шоу», бесстрашно вышел против армии блондинок в 3 выпуске шоу «Кто против блондинок?». Шутки шутками, но юмористу было трудно. Красавицы улыбались, соблазняли и не забывали ставить противника в сложные ситуации. Смотрите в фоторепортаже, что пережил звездный гость и как ему удалось выбраться из хитрых подстав блондинок.

Егор вышел на площадку, как в толпу фанатов. Девушки сразу стали очаровывать соперника. Он достойно выдержал это испытание. Только посмотрите на эти костюмы с декольте. Не каждый мужчина сохранил бы способность четко мыслить.

Дальше за дело взялась ведущая Леся Никитюк. Интеллектуальные задания, наводящие вопросы… которые уменьшают уверенность игрока в себе. Крутоголов и этот круг прошел.

Гостеприимные блондинки решили накормить Егора всякими заморскими деликатесами: запеченной кровью, рыбой в сахаре, телячьими мозгами, бычьим пенисом и ферментированной селедкой. Конечно, дегустация проходила в рамках конкурса: кто отгадал блюдо, тот отдал сопернику. А если ошибся – ел сам.

Салат из запеченного арбуза – полет нормальный

А вот и китайское блюдо – бычий пенис. Блондинка угадала, и деликатес нужно есть … Егору



Он очень этому рад

Самой бесстрашной оказалась Леся

Крутоголов в шоке

Самая вонючая съедобная селедка в мире – Сюрстрёмминг. Национальное блюдо Швеции своим запахом чуть не остановило съемки

Испытание накрахмаленной одеждой: как быстро надеть на себя шесть футболок, если…

… ткань прилипла намертво.

Егор бы отлично заменил Джоуи в эпизоде сериала «Друзья». Помнишь, как Джоуи надел все вещи Чендлера?

Блондинки «напали» на Крутоголова с объятиями, массажем и вздохами. Может, это затуманит ему мозг?

Испытание топ-блондинкой. Кто кого?

Кажется, Крутоголова напором и умными вопросами не испугать. Но несмотря на фарт и общий ход игры… победить Егору не удалось.

Прощальные обнимашки. Что ж, эта игра была драйвовой и запоминающейся.

Смотри шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале! Поднимай себе настроение и узнавай что-то новое!