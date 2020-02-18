Новый каналКто против блондинок?НовостиКак Егор Крутоголов пережил съемки «Кто против блондинок?» Фото

Как Егор Крутоголов пережил съемки «Кто против блондинок?» Фото

Егор Крутоголов, звезда «Дизель шоу», бесстрашно вышел против армии блондинок в 3 выпуске шоу «Кто против блондинок?». Шутки шутками, но юмористу было трудно. Красавицы улыбались, соблазняли и не забывали ставить противника в сложные ситуации. Смотрите в фоторепортаже, что пережил звездный гость и как ему удалось выбраться из хитрых подстав блондинок.

Егор вышел на площадку, как в толпу фанатов. Девушки сразу стали очаровывать соперника. Он достойно выдержал это испытание. Только посмотрите на эти костюмы с декольте. Не каждый мужчина сохранил бы способность четко мыслить.

Дальше за дело взялась ведущая Леся Никитюк. Интеллектуальные задания, наводящие вопросы… которые уменьшают уверенность игрока в себе. Крутоголов и этот круг прошел.

Гостеприимные блондинки решили накормить Егора всякими заморскими деликатесами: запеченной кровью, рыбой в сахаре, телячьими мозгами, бычьим пенисом и ферментированной селедкой. Конечно, дегустация проходила в рамках конкурса: кто отгадал блюдо, тот отдал сопернику. А если ошибся – ел сам.

Салат из запеченного арбуза – полет нормальный

А вот и китайское блюдо – бычий пенис. Блондинка угадала, и деликатес нужно есть … Егору


Он очень этому рад

Самой бесстрашной оказалась Леся

Крутоголов в шоке

Самая вонючая съедобная селедка в мире – Сюрстрёмминг. Национальное блюдо Швеции своим запахом чуть не остановило съемки

Испытание накрахмаленной одеждой: как быстро надеть на себя шесть футболок, если…

… ткань прилипла намертво.

Егор бы отлично заменил Джоуи в эпизоде сериала «Друзья». Помнишь, как Джоуи надел все вещи Чендлера?

Блондинки «напали» на Крутоголова с объятиями, массажем и вздохами. Может, это затуманит ему мозг?

Испытание топ-блондинкой. Кто кого?

Кажется, Крутоголова напором и умными вопросами не испугать. Но несмотря на фарт и общий ход игры… победить Егору не удалось.

Прощальные обнимашки. Что ж, эта игра была драйвовой и запоминающейся.

Смотри шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале! Поднимай себе настроение и узнавай что-то новое!

кто против блондинок новости