Ведущая Нового канала поделилась авторским рецептом стройной фигуры без изнуряющих диет

Худые ножки и подтянутая попа Леси Никитюк могут свести с ума кого угодно. Даже девушки пускают слюни зависти – ну как ей удается быть такой подтянутой? Своей методикой похудения звезда Нового канала поделилась с фанатами.

– Значит, девочки, рассказываю секрет: хотите подтянуть ножки, попу и убрать целлюлит? Бегайте в воде, – делится секретом Леся в своих соцсетях. – Так вы сжигаете на 100 ккал больше, чем когда занимаетесь на улице или в зале. Люди свыше 100 кг худеют намного быстрее. Мы же – весом до 100 кг – подтягиваем кожу и приводим в тонус мышцы. Еще один плюс такой зарядки – суставы не нагружаются.

Но одними советами Леся не ограничилась – она тут же решила испробовать методику на… своем куме!

– Сжигаем, калории! Сжигаем! Сжигаем! – подгоняла ведущая мужчину, наматывавшего круги в бассейне.

Как известно, Леся много лет посвятила плаванью. Ведущая Нового канала – профессиональная спортсменка и кандидат в мастера спорта. Поэтому секреты ее красивой фигуры – на миллион. Даже если они шуточные. Не так давно она показывала авторскую методику похудения «занюхивание». Это когда вдыхаешь аромат вредной еды, например, бургера, а ешь полезную, например, яблоко. А однажды она призналась, что в борьбе за стройность повесила на холодильник 863 магнитика, чтобы дверцу было тяжелее открывать.

Оценить стройную фигуру Леси Никитюк вы сможете уже 4 февраля, в новом сезоне шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале