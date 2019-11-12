Леся Никитюк запихивала макароны в декольте

Да еще и не в свое – в вырез платья симпатичной блондинки

В новом сезоне шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале блонды-бомбы могут вызывать игрока на «дуэль». Если девушка выиграет соревнование, то автоматически попадает во следующий раунд. А если нет, то ей наравне со всеми приходится отвечать на вопросы.

Лесю Никитюк уволили из шоу «Кто против блондинок?»

Сергею Бабкину на игре доставались самые сумасшедшие задания от блонд-бомб. К примеру, девушка по имени Юля предложила певцу посоревноваться в скоростном поедании макарон.

– Но я не могу есть макароны, я держу пост! – в ужасе округлил глаза Бабкин (съемки шоу проходили ранней весной, как раз во время Великого поста).

– А я худею! – тут же нашлась блонда-бомба. – Поэтому макароны цельнозерновые. Там нет яиц!

Главное условие конкурса – есть макароны нужно было без рук. И пока Сергей Бабкин нехотя ловил ртом спагетти, Юля засасывала в себя пасту со скоростью звука. И хотя в конце соревнования девушка явно лидировала, ведущая шоу Леся Никитюк решила сделать ее победу окончательной и бесповоротной.

– Так, нужно, чтобы тарелочка была чистая! – заявила Леся и начала запихивать остатки макарон в декольте блондинки.

– Честно скажу: я поддался Юле, – сказал Сергей Бабкин после окончания конкурса. – Во-первых, не хотел есть. А во-вторых, в принципе не люблю соревноваться с женщинами. Честно говоря, у меня не было цели победить в соревновании с блондинками, я бы даже хотел, чтобы они выиграли (улыбается).

На то, как Бабкин поддавался блондам, смотри во вторник, в 19:00 на Новом канале

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