«Готуйте сухий шампунь, у мене немає світла»: Антоніна Хижняк – про зйомки серіалу «Зв’язок»

Акторка розповіла, які труднощі виникали під час зйомок другого сезону

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Вже зовсім скоро глядачі Нового каналу побачать другий сезон серіалу «Зв’язок» про життя чотирьох українських родин, розділених війною. А от за яких умов знімається скетчком цього року? Затяжні повітряні тривоги, обстріли, відсутність електропостачання та зв’язку, а ще хвилювання за близьких та емоційне напруження. Усе це створює додаткові труднощі на майданчику та ускладнює робочий процес. Але до нових реалій змушені адаптуватися всі. Акторка Антоніна Хижняк поділилася таємницями знімального процесу.

– Звісно, на знімальному майданчику ми не відірвані від реальності, знімаємо в Україні. Немає світла – група переключає все на генератори. І є багато таких моментів, коли я кажу: «Дівчата, готуйте сухий шампунь, бо в мене за графіком має бути світло, а його немає, я не встигаю помити голову», – зізнається акторка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк. – Буду чесною з нашими глядачами, бо бувають різні ситуації: не встиг прийняти душ – тебе засипають сухим шампунем. Тобто всі в цій реальності роблять усе, що можуть. Але ми знімаємо тут, в Україні, з українськими акторами, і попри труднощі це варте того, щоб боротися далі, знімати своє й давати гідний контент нашим глядачам.

Завдяки «Зв’язку» глядачі мають змогу не лише відволіктися від реальності, а й впевнитися, що вони не самі, відчути підтримку.

– Другий сезон «Зв’язку» дуже класно інтегрує ось цю комедійність у непросту буденність, в якій зараз живемо. Ми не ігноруємо якісь складні моменти нашого життя, не заплющуємо очі й не вдаємо, що цього немає. Усі втомлюються, вигорають. Складно всім, й окрім того, що в нас триває повномасштабна війна, в кожного ще відбувається якась своя війна внутрішня, кожен бореться зі своїми демонами, – говорить Антоніна. – Тому, мені здається, сценарій написаний дуже влучно, пройшлися по всім емоційним моментам, які ми переживаємо щодня.

Шукайте перший сезон «Звʼязку» на сайті та YouTube Нового каналу! Вже цієї осені на глядачів чекає продовження улюбленого серіалу. Стежте за анонсами, щоб не пропустити довгоочікувану прем’єру!