«Вади психіки»: зірка серіалу «Зв’язок» Аліна Кошарна починає музичну кар’єру

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Українська акторка та радіоведуча Аліна Кошарна вирішила підкорити нову вершину шоу-бізнесу, цього разу – музичну. Вона написала пісню «Вади психіки», яка занурює слухачів у світ людської свідомості та тривожних думок, які в ці непрості часи знайомі мало не кожному з нас. Композиція стала щирим одкровенням, адже в ній відображені особисті переживання авторки. В ексклюзивному коментарі Новому каналу Аліна Кошарна розповіла, хто навчив її грати на гітарі, та поділилася історією створення пісні «Вади психіки».

– Я складаю вірші з юних років. Завжди мріяла співати й писати свою музику. Вдома у столі в мене цілий том моїх записок, які вже нікуди складати. І, здається, настав час ділитися своїм світом зі слухачами, – говорить Аліна Кошарна. – У 2018 році, прокинувшись зранку в орендованій кімнаті у Дніпрі, я зрозуміла, що треба купити гітару. І вже за годину, ніяковіючи від незнання відповідей на запитання консультанта, обирала її в магазині. Грати вчилася сама, відкрила YouTube і просто покроково повторювала, потім почала вчити акорди, пісні, так і навчилася! Музичної освіти в мене немає, я самоучка, зараз займаюся вокалом.

Саундпродюсером виступив друг Аліни – гітарист Іван Сухомлінов. Об’єднавши зусилля, вони разом працювали над музикою та звучанням.

– Пісня «Вади психіки» створювалася два роки, хоча сам текст написала хвилин за 10 десь о третій ночі на початку весни 22-го. Це була сповідь самій собі, що я більше не хочу бути поруч із тими, хто мене не чує, не бажає дивитися глибше, – зізналася Аліна. – Не хочу також всупереч своїм бажанням обирати «загальноприйнятне». Не хочу слухати «академіків», які кажуть, що мені робити. Мені подобається мій внутрішній всесвіт, і я даю йому право на життя.

Аліна Кошарна (ALINA KOSH) та Іван Сухомлінов (Van SU) присвятили цей сингл усім, хто бореться з депресією та шукає себе в цьому світі. Від сьогодні пісня доступна до прослуховування на всіх музичних цифрових платформах https://orcd.co/085damr