Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Увага! Кадр перший, дубль перший! 11 травня стартували зйомки другого сезону серіалу «Звʼязок», який вже цієї осені покажуть глядачам

«Там можна торгувати будь-чим»: як Олександр Рудинський «продав» власну виставу

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Історія про життя українців під час війни повертається на екрани! У другому сезоні на глядачів чекає зустріч не лише зі знайомими та улюбленими героями, яких зіграли Олександр Рудинський, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк. З’являться і нові персонажі, зокрема до основного касту додадуться актори Анастасія Іванюк та Сергій Солопай.

– «Звʼязок» – це певним чином щоденник війни. У продовженні нашої історії формат залишається незмінним, другий сезон розповість про другий рік війни, про те, як наші герої та глядачі прожили цей складний час. Як і в першому сезоні, люди зможуть згадати власний досвід і прожити трагічні й радісні моменти разом із героями серіалу, – ділиться креативна продюсерка проекту, який для Нового каналу знімає Starlight Production, Марина Козаченко. – Наш жанр також залишається незмінним. Як і раніше, ми розповідаємо історію в жанрі драмеді. Тому глядач буде не лише сміятися, а й розчулюватися і плакати разом з нашими персонажами. Звісно, в другому сезоні відбудеться багато несподіванок. У нас зʼявляться нові герої, а життя кожного з уже знайомих персонажів суттєво змінить другий рік війни.

Світ «Зв’язку» першого сезону створила та наповнила режисерка Міла Погребиська. А от другий сезон чекають певні зміни, над серіалом працюватиме Валентин Шпаков – режисер «Перших ластівок» та «Перших днів».

– Другий рік повномасштабного вторгнення став новим етапом випробувань, трагедій та стійкості для країни. Не оминув він і наших героїв, які, як виявилося, живуть поруч із нами. Адже спілкуючись з авторами першого і другого сезонів, я дізнався, що герої серіалу – це прототипи реальних людей – близьких, знайомих та самих творців цих історій, – ділиться режисер серіалу «Зв’язок» Валентин Шпаков. – У новому сезоні на вас чекає знайомство з дідом Іванки, Василем Івановичем, фельдшером, який пережив окупацію прифронтового села. Він породичається з Симоненками та змусить переусвідомити ставлення Григоровича до зятя Андрія, водночас підкорить інтелігентністю та увагою Іванівну. Словом, у Полтаві буде та ще Санта-Барбара. Але обійдемося без спойлерів, дочекайтесь осені та проживіть цей непростий рік разом з нашими героями, згадуючи як сумні моменти, так і моменти щастя та віри в перемогу.

Стежте за анонсами, щоб не пропустити довгоочікувану прем’єру улюбленого серіалу!