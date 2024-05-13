Новий каналЗв'язокНовини

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Увага! Кадр перший, дубль перший! 11 травня стартували зйомки другого сезону серіалу «Звʼязок», який вже цієї осені покажуть глядачам

«Там можна торгувати будь-чим»: як Олександр Рудинський «продав» власну виставу

Зараз дивляться

Історія про життя українців під час війни повертається на екрани! У другому сезоні на глядачів чекає зустріч не лише зі знайомими та улюбленими героями, яких зіграли Олександр Рудинський, Наталка Денисенко, Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк. З’являться і нові персонажі, зокрема до основного касту додадуться актори Анастасія Іванюк та Сергій Солопай.

– «Звʼязок» – це певним чином щоденник війни. У продовженні нашої історії формат залишається незмінним, другий сезон розповість про другий рік війни, про те, як наші герої та глядачі прожили цей складний час. Як і в першому сезоні, люди зможуть згадати власний досвід і прожити трагічні й радісні моменти разом із героями серіалу, – ділиться креативна продюсерка проекту, який для Нового каналу знімає Starlight Production, Марина Козаченко. – Наш жанр також залишається незмінним. Як і раніше, ми розповідаємо історію в жанрі драмеді. Тому глядач буде не лише сміятися, а й розчулюватися і плакати разом з нашими персонажами. Звісно, в другому сезоні відбудеться багато несподіванок. У нас зʼявляться нові герої, а життя кожного з уже знайомих персонажів суттєво змінить другий рік війни.

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Світ «Зв’язку» першого сезону створила та наповнила режисерка Міла Погребиська. А от другий сезон чекають певні зміни, над серіалом працюватиме Валентин Шпаков – режисер «Перших ластівок» та «Перших днів».

– Другий рік повномасштабного вторгнення став новим етапом випробувань, трагедій та стійкості для країни. Не оминув він і наших героїв, які, як виявилося, живуть поруч із нами. Адже спілкуючись з авторами першого і другого сезонів, я дізнався, що герої серіалу – це прототипи реальних людей – близьких, знайомих та самих творців цих історій, – ділиться режисер серіалу «Зв’язок» Валентин Шпаков. – У новому сезоні на вас чекає знайомство з дідом Іванки, Василем Івановичем, фельдшером, який пережив окупацію прифронтового села. Він породичається з Симоненками та змусить переусвідомити ставлення Григоровича до зятя Андрія, водночас підкорить інтелігентністю та увагою Іванівну. Словом, у Полтаві буде та ще Санта-Барбара. Але обійдемося без спойлерів, дочекайтесь осені та проживіть цей непростий рік разом з нашими героями, згадуючи як сумні моменти, так і моменти щастя та віри в перемогу.

Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»
Нові герої та події другого року великої війни: Новий канал розпочав зйомки другого сезону «Зв’язку»

Стежте за анонсами, щоб не пропустити довгоочікувану прем’єру улюбленого серіалу!

Зв’язок новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь