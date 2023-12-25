«Це справжній апогей!» актори «Звʼязку» – про улюблені сцени

З 25 по 28 грудня глядачі Нового каналу зможуть знову насолодитися багатосерійною комедією

З початком великої війни Україна миттю згуртувалася й стала на захист незалежності. Хтось взяв до рук зброю, хтось почав волонтерити, хтось рятував дітей, виїжджаючи за кордон. Ми не здалися попри російські обстріли, блекаути та страх перед невідомим. А ще й шукали позитив в усьому! Саме про це серіал «Звʼязок», завдяки якому глядачі Нового каналу могли відволіктися та від душі посміятися.

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І з 25 по 28 грудня о 16:00 ви маєте змогу передивитися його ще раз! Зірки «Звʼязку» занурилися в ностальгію і пригадали найяскравіші сцени.

Олександр Сугак

– Моя улюблена сцена, яку я сам із нетерпінням чекав, – де вся наша кіношна родина: Тоня Хижняк, Римма Зюбіна, Віктор Андрієнко і Тарас Цимбалюк. Не знав точно, в якій серії ми разом, тому переглядав усе, аби не пропустити саме її (усміхається). Бо зіграли з душею! І ця сцена обʼєднає всіх глядачів «Звʼязку». Це справжній апогей! – каже Саша. – Але були емоційно складні сцени. Зокрема, коли ми слухали новорічну промову президента. Нас дуже тригерило, думками поверталися в новорічну ніч з 2022 року на 2023-й. Важко було стримувати сльози. І глядач теж не зможе стримати емоцій під час перегляду, я впевнений.

Дмитро Вівчарюк

– Режисерка «Звʼязку» Міла Погребиська часто давала можливість імпровізувати, щось змінювати в тексті, якщо незручно говорити, й насолоджуватись моментом зйомок. За це їй величезне дякую! Тому пройшло все легко й було дуже багато смішних історій, – пригадує Діма. – Моїми улюбленими сценами є ті, в яких ми через гумор і призму світлості показували певні моменти першого року війни. Приміром, якось мій герой вирішив заробити на генераторах, коли на них підскочили ціни. Думаю, кожен глядач подивиться і впізнає в моєму персонажі когось зі своїх сусідів, знайомих і близьких. Бо такі точно були серед нас! (усміхається).

Тарас Цимбалюк

– У мене всі сцени, повʼязані з Тонею, Риммою, Сашою і Віктором – улюблені. Бо це був суцільний ржач! – усміхається Тарас. – «Звʼязок» має прекрасний, легкий матеріал і поданий дуже неочікувано, вміло та логічно. Уся команда намагалася робити скетчком дуже органічно. Впевнений, що «Звʼязок» зайде глядачам на «ура».

Вмикайте серіал «Звʼязок» з 25 по 28 грудня о 16:00 на Новому каналі!

Довідка:

«Зв’язок» – це багатосерійна комедія, яку на замовлення Нового каналу зняв Starlight Production. У кожній серії ви стежитимете за історіями чотирьох сімей з різних куточків України, які розділила війна. Хтось із чоловіків пішов у тероборону, хтось із жінок забрав дітей і виїхав за кордон. Герої скетчкому весь час спілкуються одне з одним по відеозв’язку. В серіалі ви побачите своїх улюблених акторів – Тараса Цимбалюка, Римму Зюбіну, Віктора Андрієнка, Антоніну Хижняк, Сашу Сугака, Наталку Денисенко, Рому Міщерякова, Антоніну Хижняк, Діму Вівчарюка та багатьох інших!