Video: Викличте ведучій швидку! Анонс 3 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі

Дивіться онлайн 3 випуск АНОНС - Шалена зірка 1 сезон на Новому каналі
Новий канал / Шалена зірка / Викличте ведучій швидку! Анонс 3 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі
17 вересня

Викличте ведучій швидку! Анонс 3 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі

Дивіться 3 випуск шоу «Шалена зірка» 1 сезон у четвер, 19 вересня, о 21:00!

«Шалена зірка» - драйвова гра з ведучою Лесею Нікітюк на Новому каналі. Дві зірки, захопивши з собою команду підтримки, будуть батлитися в чотирьох раундах, проявляючи чудеса пластики, інтуїції, логіки і акторського таланту. Це смішно, яскраво і дуже весело! Готуйтеся до wow-ефекту, адже в фінальному раунді суперники перевтіляться в поп-зірок і відтворять гучний кліп або виступ популярного виконавця, якого визначить Леся. За допомогою балів і голосування зірки дізнаються, хто з них найдрайвовіший і найкрутіший, а переможець отримає віртуальне звання «Шалена зірка».

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Викличте ведучій швидку! Анонс 3 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі
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