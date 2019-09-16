Даша Астаф’єва в образі Мадонни: знайдіть відмінності

Одна з найсексуальніших артисток України Даша Астаф’єва приміряла образ легендарної американської зірки Мадонни. Підбори. Перука. Облягаюча спідниця. Червона пов’язка і запальні танці – Даша показала клас на шоу Нового каналу «Шалена зірка», у фіналі якого й перевтілилася в американську зірку.

– Мадонна завжди імпонувала мені як артистка, – зізнається Даша. – Оскільки її погляди на сексуальність, на красу жінок, вміння правильно перетворювати свою шалену енергетику і втілювати її на сцені мене завжди заворожували.

Як Даша Астаф’єва перевтілювалася в Мадонну? За лаштунками «Шаленої зірки»

Завданням Даші було скопіювати фрагмент кліпу Мадонни і Maluma на пісню Medellín. Артистка поділилася своїми враженнями за лаштунками шоу.

– Складно, звісно, бути схожою на таку унікальну й неповторну в своєму амплуа жінку, але я спробувала! – розповіла Даша Новому каналу. – Попри те, що було дуже мало часу на підготовку і просто божевільні умови. Я дуже рада, що в нас вийшла така цікава колаборація, якщо це можна так назвати. Адже мені вдалося приміряти образ артиста, яким я захоплююся.

Проти Астаф’євої за перемогу в шоу «Шалена зірка» боровся Антон Савлепов. У фіналі він виступив в образі Майкла Джексона.

«Шалена зірка» – щочетверга о 19:00 на Новому каналі.