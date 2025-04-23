Вимоги Огнєвіч до чоловіків! У Alyona Alyona тривожний розлад? Чому Ращук пив воду з калюж? GreenBox

GreenBox – диджитал-проєкт на YouTube Нового каналу, у якому ти дізнаєшся більше цікавих подробиць про життя українського шоубізнесу! Диджитал-ведуча Олександра Шмарова має коробку, де заховані різні предмети, кожен з яких відповідає за свою тему розмови.

Правила прості: зірка наосліп тягне один предмет – і починається відверта розмова. Злата Огнєвіч розповіла про свій невдалий поцілунок та, чому вона вибаглива до чоловіків. Alyona Alyona поділилась на що готова піти заради краси та як бореться з тривожністю. Анатолій Анатоліч розповів чи слухає українську музику та, що він робив у Нью Йорку 8 разів. Володимир Ращук відверто розповів – як грати у кіно після ночей на фронті. Військовий Василь Савицький поділився подробицями побачень із дружиною. А футболіст Олександр Караваєв розповів як тримає себе у формі та, що полюбив завдяки дружині.

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