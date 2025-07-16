POZITIFF про жахливий поцілунок! MamaRika робить всі можливі операції? KADNAY били лозиною? GreenBox

GreenBox – диджитал-проєкт на YouTube Нового каналу, у якому ти дізнаєшся більше цікавих подробиць про життя українського шоубізнесу! Диджитал-ведуча Олександра Шмарова має коробку, де заховані різні предмети, кожен з яких відповідає за свою тему розмови.

Правила прості: зірка наосліп тягне один предмет – і починається відверта розмова. POZITIFF розповів, що має робити справжній чоловік та про свій перший поцілунок. Michelle Andrade розповіла про комплеси щодо акценту та улюблені дитячі спогади. iSKra поділилась історією про шкільний булінг та як ледь не розбила собі голову. Маша Кондратенко вірить, що все у житті не просто так. Дмитро Каднай розповів про улюблені книжки та чому колись був весь у багнюці. Mama Rika – про життя після 30 та процедури краси. Костянтин Войтенко розповів про найбільший гонорар у кар'єрі та чорний піар у його житті.

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